RevitaLash® Cosmetics stellt neue Elemente seines jährlichen Programms zur Förderung des Bewusstseins von Brustkrebs vor

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Die Marke baut ihre ganzjährigen Bemühungen um das Bewusstsein von Brustkrebs mit dem Pink Program des Jahres 2020 aus

Zusätzlich zu seiner laufenden und ganzjährigen Unterstützung und des Engagements bezüglich Bewusstsein über Brustkrebs kündigt RevitaLash® Cosmetics sein jährliches Pink Program des Jahres 2020 an, das vom 1. August bis zum 31. Oktober läuft. Die Marke wird in Würdigung des Bewusstseins von Brustkrebs (Breast Cancer Awareness) neue Initiativen aus der Taufe heben, darunter ein Produktangebot in limitierter Auflage und ein globales Philanthropie-Programm.

Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics, ehrt mit der fortlaufenden Unterstützung der guten Sache des Bewusstseins von Brustkrebs das Erbe seiner verstorbenen Gattin Gayle, die mit 32 mit metastatischem Brustkrebs diagnostiziert und für die das Unternehmen gegründet wurde. RevitaLash Cosmetics hat es sich zum Ziel gesetzt, ganzjährig einen Teil der Erlöse aus dem Produktverkauf für das Bewusstsein von Brustkrebs zu spenden.

"Wir sind als Marke in mehr als 70 Ländern der Welt vertreten und stolz darauf, mit unserem Pink Program des Jahres 2020 unsere wohltätigen Bemühungen auszubauen", sagt Dariel Sidney, Vizepräsidentin für Philanthropie und älteste Tochter von Gayle Brinkenhoff. "Die Familie von RevitaLash Cosmetics sieht das Bewusstseins von Brustkrebs als einen steten guten Zweck mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben der Patientinnen, die mit dieser schwierigen Diagnose leben müssen, zu verbessern, und den Brustkrebs auszurotten."

RevitaLash Cosmetics steigert zudem seine Präsenz im Bereich der Philanthropie und unterstützt die globale, ständige Suche nach Möglichkeiten der Heilung von Krebs bei Frauen. Für jede Einheit von Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) und RevitaBrow® Advanced (3,0 ml), die vom 1. September bis zum 31. Oktober 2020 verkauft werden, spendet RevitaLash Cosmetics 2 USD für gemeinnützige Organisationen im Bereich des Brustkrebs weltweit - bis zu einem Maximalbetrag von 120.000 USD. Diese preisgekrönten Produkte in limitierter Auflage werden sich zur Feier des Anlasses in rosa Premium-Hüllen befinden.

Im Zuge dieser globalen Initiative stellt RevitaLash Cosmetics das International Greater Giving Program vor. RevitaLash Cosmetics wird in Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern ein Netzwerk ähnlich gesinnter Philanthropen heranziehen, für Brustkrebsforschung und unterstützende Organisationen weltweit zu spenden. Für jede gemeinnützige Organisation, welche die Programmpartner unterstützen, wird RevitaLash Cosmetics 7.000 USD beitragen.

Des Weiteren führt wird die Marke im Oktober ihre 5. jährliche One4One-Kampagne durch, die seit Gründung jährlich ein Spendenwachstum um 32 % verzeichnete. Das Unternehmen wird bei Kauf aller Wimpern- und Brauenconditioner auf Revitalash.com eine Einheit RevitaBrow Advanced (3,0 ml) für das Positive Image Center der City of Hope spenden - bis zu 1.600 Einheiten.

Die Angebote limitierter Auflage sind ab dem 1. September in ausgewählten Spas, Salons und im spezialisierten Einzelhandel erhältlich sowie im Internet unter Revitalash.com.

Informationen zu RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist weltweit führend bei der Entwicklung moderner Produkte für die Verschönerung von Wimpern, Brauen und Haar. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und in der Kollektion finden sich die preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, die in Arztpraxen, Spas, Salons und im spezialisierten Einzelhandel in 70 Ländern erhältlich sind. RevitaLash Cosmetics unterstützt die gemeinnützige Krebsforschung und spendet einen Teil seiner Einkünfte für Forschung und Information. Das Unternehmen ist im gesamten Jahresverlauf im Bereich Brustkrebs aktiv, nicht nur im Oktober. Informationen unter: www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht erhältlich.]

