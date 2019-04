RevitaLash Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics gibt Expansion im Bereich Komplett-Augenverschönerung bekannt

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire)

AquaBlur(TM) Hydrating Eye Gel & Primer (eine feuchtigkeitsspendende Kombination aus Augen-Gel und Grundierung) kommt im Jahr 2019 weltweit auf den Markt

RevitaLash® Cosmetics, ein Mediziner-geführter Pionier und Marktanteilführer auf dem Gebiet der Wimpern- und Augenbrauen-Pflege, gibt die Markteinführung seines ersten Hautpflegeprodukts bekannt: AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer. Durch eine antioxidantienreiche Formel mildert dieses sanfte und feuchtigkeitsspendende Augen-Gel die ersten Zeichen der Alterung, indem die Haut um die Augen sichtbar aufgefüllt und geglättet wird.

"AquaBlur ist das erste Hautpflegeprodukt in unserer revolutionären Kollektion und bildet einen natürlichen nächsten Schritt für die RevitaLash Cosmetics-Marke. Unser Ziel bestand darin, ein Produkt mit grundlegenden Hautpflegevorteilen zu kreieren, dass ergänzend zu unseren preisgekrönten Wimpern- und Augenbrauenprodukten wirkt", so Lori Jacobus, President der RevitaLash Cosmetics. "Dieses simple und wirkungsvolle Augen-Gel bringt die Haut zum Strahlen, mildert feine Linien und ist darauf ausgelegt, jeden und jede unserer Kunden und Kundinnen mit mehr Selbstbewusstsein zu inspirieren."

Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics, Dr. med. Michael Brinkenhoff, merkt an: "AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer ist mit den nötigen Abwehrstoffen gegen freie Radikale sowie kraftvollen pflanzlichen Stoffen ausgestattet. Das Produkt wurde entwickelt, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, wodurch sie ein strahlendes und jugendliches Aussehen erhält."

Die leichte, beruhigende Formel mildert die erste Zeichen der Alterung mithilfe von drei Hauptinhaltsstoffen: Feuchtigkeits-Superstar und natürliches Feuchthaltemittel Hyaluronsäure, um die Haut sichtbar aufzufüllen; Kombucha (fermentierter Schwarztee), um die Haut zu glätten und zu erfrischen und gleichzeitig Schäden durch Umwelteinflüsse zu reparieren, und Seetang, um die Haut zu beruhigen und geschmeidiger zu machen.

AquaBlur Hydrating Eye Gel & Primer enthält keine Parabene oder Phthalate und wurde ohne Tierversuche entwickelt. Das Produkt ist ölfrei, wodurch es sicher mit Wimpernverlängerungen verwendet werden kann. Es mildert und verringert Hautunregelmäßigkeiten und kreiert so eine ideale Grundlage für das Auftragen von Makeup.

Ab März 2019 für 65 USD in ausgewählten Salons und Spas sowie auf revitalash.com weltweit erhältlich.

Informationen zu RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Das Sortiment des im Jahr 2006 gegründeten Unternehmens umfasst den preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und den RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und Spezialgeschäften in 64 Ländern erhältlich. Als Unterstützer gemeinnütziger Brustkrebs-Initiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil der Einnahmen für Forschungs- und Bildungsinitiativen und leistet somit nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr über einen Beitrag zugunsten der Brustkrebs-Gemeinschaft. Weitere Informationen finden Sie auf www.revitalash.com [RevitaLash Advanced ist nicht in Kalifornien erhältlich].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

Pressekontakt:

Gianna Cesa

gcesa@behrmanpr.com

Original-Content von: RevitaLash Cosmetics, übermittelt durch news aktuell