RevitaLash® Cosmetics macht Lori Jacobus zur Präsidentin des Unternehmens

Die Branchenveteranin wird die nächste Wachstumsphase für die Marke in die Wege leiten

RevitaLash® Cosmetics, die führende Marke von ärztlich entwickelten Kosmetikprodukten für Wimpern und Augenbrauen, gibt die Ernennung von Lori Jacobus zur Präsidentin bekannt. Jacobus bringt mehr als 30 Jahre an Erfahrung in diese Rolle ein und ist seit 2017 Chief Marketing Officer bei RevitaLash Cosmetics, wo sie mit ihrem Verständnis für die aufstrebende Branche der Augenbrauen- und Wimpernkosmetik Marken-Redesign anführte, den Umsatz und die Profitabilität des Unternehmens verbesserte und RevitaLash Cosmetics als Top-Anbieter von Luxusprodukten im Bereich der von Ärzten entwickelten Wimpern- und Brauenpflege auf dem Markt etablierte.

"Unser Team freut sich, die Ernennung von Lori zur Präsidentin bekanntzugeben", sagte Michael Brinkenhoff, MD, Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics. "Ihr unternehmerischer Scharfsinn, ihre immense Erfahrung und ihre bewährte Erfolgsbilanz in der Branche machen sie zu einer unbezahlbaren Mitarbeiterin. Aufgrund ihrer Verkaufs- und Marketingkenntnisse, gepaart mit ihrer strategischen und spezifischen Erfahrung, ist Lori die perfekte Kandidatin für die Gestaltung und Umsetzung einer modernen Vision für unsere Marke."

"Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, diese Chance zu erhalten, und freue mich, mit dem Team von RevitaLash Cosmetics weiterarbeiten zu dürfen", sagte Jacobus. Diese Marke nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Brauen- und Wimpernkosmetik ein und erzielt dank ihrer innovativen Produkte und langjährigen karitativen Beziehungen seit jeher eine Reihe an beeindruckenden Erfolgen. Ich freue mich auf den weiteren Ausbau unseres globalen Omni-Channel-Modells für unsere Kunden und die Zukunft unserer Marke."

Bevor sie dem RevitaLash-Team beitrat, gründetet Jacobus, die sich gleich zu Beginn ihrer Karriere sehr erfolgreich im Bereich der Werbung etabliert hatte, eine Full-Service-Werbe- und Marketing-Agentur namens IceBox. Sie leitete erfolgreich ein Team, das die Hautpflegemarke StriVectin für die Akquisition vorbereitete, während sie gleichzeitig Kosmetikmarken wie Yes To Carrots und InCoco herausbrachte. Jacobus nutzte ihre Erfahrung im Markenaufbau auch kundenseitig, als sie Murad Skincare als Chief Marketing Officer beitrat, wo sie dabei half, das Unternehmen auf die Übernahme durch die Prestige-Division von Unilever vorzubereiten.

Informationen zu RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist Weltführer für fortschrittliche Kosmetikprodukten für die Augenbrauen-, Wimpern- und Haarpflege. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und umfasst die preisgekrönten Marken RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner sowie RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Die Produkte werden in über 10.000 Arztpraxen, Thermen, Salons und Fachgeschäften in mehr als 50 Ländern angeboten. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebs-Initiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil seiner Erlöse, nicht nur im Oktober, sondern das ganze Jahr über, an Forschungs- und Bildungsinitiativen, die sich der Erforschung von Brustkrebs widmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced ist in Kalifornien nicht erhältlich]

