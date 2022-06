Dorea GmbH

DOREAFAMILIE: CEO Ursula Brüggemann verlässt die Unternehmensgruppe

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Groupe Maisons de Famille, die Muttergesellschaft der DOREAFAMILIE, gibt in Paris und Berlin bekannt: Ursula Brüggemann, CEO der DOREAFAMILIE, wird auf eigenen Wunsch zum 1. Juli 2022 die bundesweit tätige Unternehmensgruppe verlassen. Der Berliner Dienstleistungsanbieter von Pflege und Betreuung hat sich in den vergangenen Jahren unter Führung von Brüggemann völlig neu aufgestellt. Nach dem starken Wachstum der Vorjahre galt es, die Gruppe nachhaltig zu stabilisieren. Die Eigentümerfamilie und der Vorstand der internationalen Groupe Maisons de Famille danken Ursula Brüggemann für die konsequente, qualitative Neuausrichtung aller internen organisatorischen Prozesse, die auf Kundenbedürfnisse hin überprüft wurden. Die Einführung digitaler Workflow-Lösungen, die die Unternehmensgruppe für das zukünftige Wachstum sehr gut aufstellen, sowie das intensive Recruiting von Fach- und Führungskräften, beruhen ebenfalls auf der Initiative von Brüggemann. Die Besinnung auf die Markenwerte der DOREAFAMILIE: familiär, freudvoll und fundiert, lagen der scheidenden CEO besonders am Herzen.

Brüggemann, die die Position der CEO seit dem Frühsommer 2020 innehatte, sagt dazu: "Die letzten zwei Jahre sind eine spannende, intensive und inspirierende Zeit für mich gewesen. Nur in einer vertrauensvollen Teamarbeit konnte uns dieser umfangreiche Transformationsprozess gelingen. Zu Beginn meiner Tätigkeit für die DOREAFAMILIE hatte ich in einem Interview geäußert, dass meine Lebensplanung eigentlich andere Wege gehen sollte. Die Aufgabe, die DOREAFAMILIE in und durch einen weitreichenden Transformationsprozess zu führen, hatte mich dann doch gereizt und dazu bewogen, die persönlichen Planungen vorerst hintenan zu stellen. Dieser tiefgreifende Prozess ist im Unternehmen nun nahezu abgeschlossen. Ein Grund für mich, mein Leben nach dieser sehr herausfordernden Zeit neu zu positionieren und Weichen zu stellen. Ich bin den Familienmitgliedern der DOREAFAMILIE für die sachorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr dankbar und werde mich gerne an diese produktive Zeit erinnern", so Ursula Brüggemann abschließend.

Über die DOREAFAMILIE:

Die Dorea GmbH, genannt DOREAFAMILIE, ist eine Unternehmensgruppe, welche seit 2015 integrierte Pflegeangebote von der ambulanten über die stationäre Pflege bis hin zu spezialisierten Pflegeleistungen erbringt. In 78 stationären Einrichtungen, zehn ambulanten Diensten sowie Tagespflegen und Einrichtungen des Betreuten Wohnens werden rund 8.400 pflege- und betreuungsbedürftige Menschen versorgt. Für die Unternehmensgruppe arbeiten etwas mehr als 5.500 Mitarbeitende.

www.doreafamilie.de

Original-Content von: Dorea GmbH, übermittelt durch news aktuell