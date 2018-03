Nitesh Estates lanciert Madison Square, Luxusresidenzen im Stadtzentrum von Bengaluru (Indien)

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Nitesh Estates will mit Nitesh Madison Square einen luxuriösen Lifestyle in das Stadtzentrum von Bengaluru transportieren. Die 18 Mio. USD teure Luxuswohnanlage im attraktiven Preissegment befindet sich in bester Lage in der Cunningham Road.

Nach erlebter Geldentwertung und RERA verzeichnet der Markt für Luxusimmobilien eine stetig wachsende Nachfrage. Wenn man zudem an die Nachfrage nach Luxuswohnraum in Bengaluru denkt, war ein Luxuswohnkomplex nahe dem Hauptgeschäftsviertel eine glänzende Idee. Genau diese Lücke will Nitesh Madison Square füllen.

Nitesh Madison Square umfasst 18 Wohneinheiten auf einem Grundstück von etwa einem Viertel Hektar und holte sich Anregung von den Straßenfrontfassaden in Boston und New York. Es vereint einen Neogeorgianischen Architekturstil mit einer modernen, minimalistischen Ästhetik. Die solide Backsteinfassade mit Fenstertüren und Giebeldach komplementiert die Grünanlage, die sich um den Komplex zieht.

Mit erstklassigen Ausstattungsmerkmalen wie Swimming-Pool, Fitness-Center, Billardzimmer, einladender Lounge, Freizeitbereich, poolseitigem Loungebereich und Terrasse wird den Bewohnern des Nitesh Madison Square ein luxuriöser Lifestyle geboten.

Pradeep Narayan, EVP - Sales & Marketing, sagte zur Erweiterung des Luxuswohnsegments um Nitesh Estates: "Wir haben Wohnprojekte sowohl im Superluxus- als auch im mittleren Segment. Wir sehen aber selbst unsere Expertise im Luxussegment. Als Erste haben wir mit dem Ritz-Carlton ein 5-Sterne-Hotel nach Indien geholt. Nitesh Madison Square ist das neueste Objekt in unserem Luxusportfolio und bietet herausragende Ausstattungsmerkmale zu einem attraktiven Preis. Es ist wirklich konkurrenzlos."

Ab 1 Mio. USD kann man sich in Nitesh Madison Square einkaufen. Mit seinem jüngsten Vorzeigeprojekt im Herzen der Stadt Bengaluru setzt Nitesh Estates seinen Erfolgskurs als einflussreicher indischer Stadtentwickler fort, der mit seiner unverwechselbaren Architektur das Stadtbild maßgeblich mitprägt.

Informationen zu Nitesh Estates

Nitesh Estates ist eine der bekanntesten indischen Marken für Luxusimmobilien und ein Immobilienunternehmen der ersten Generation mit Sitz in Bangalore. Nitesh Estates ist bekannt für seine exklusiven Designs, innovativen Fassaden, stilvollen Inneneinrichtungen, gepflegten Gartenanlagen und seine Liebe zum Detail, die sich in allen Objekten widerspiegelt, darunter Bürogebäude, Hotels, privater Wohnraum, und Shopping-Malls. Nitesh Estates wurde 2004 vom Neuunternehmer Nitesh Shetty gegründet. Als kompromissloser Entwickler von Premium-Objekten mit elegantem Design und erstklassigen Ausstattungsmerkmalen hat es sich einen exzellenten Ruf erworben.

