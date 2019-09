Hamad International Airport (HIA)

Hamad International Airport verwandelt Terminal für "Sommer in Katar" für Millionen Passagiere

Visionärer Flughafen bringt fantastisches Programm zu Ende, das Passagiere den ganzen Sommer mit Katars Gastfreundschaft und Kultur begeisterte

Hamad International Airport (HIA) setzt immer wieder neue Maßstäbe beim Reiseerlebnis. Der preisgekrönte Flughafen hat mit dem bislang größten 'Sommer in Katar'-Programm das Reisen so dynamisch, interaktiv und unterhaltsam wie möglich gemacht. Das Programm lief von Juli bis August und hat mehr als sieben Millionen Passagiere begeistert.

In einer Traditionszone wurden Passagiere mit mehr als 260 Stunden an kulturellen und traditionellen Darbietungen unterhalten, einschließlich einer Fotogelegenheit mit Traditionskostüm, wo Reisende traditionelle katarische Kostüme anprobieren und ein Polaroid-Foto mitnehmen konnten. Es gab traditionelle Tanzdarbietungen und ein Kalligrafiekünstler schrieb die Namen der Passagiere in traditioneller arabischer Kalligrafie. Man konnte Henna-Körperkünstlern und einem Netzmacher bei der Arbeit zusehen, und es wurden arabischer Kaffee und Datteln ausgeteilt.

In der Kids-Zone wurden Spiele für Kinder aller Altersklassen angeboten, beispielsweise ein riesiges Legoland und eine Malwand. Für Kinder gab es kostenlose gesunde Snacks und Eid-Grußkarten. Mit Back-to-School-Aktivitäten wurde Kindern der bevorstehende Schulbeginn schmackhaft gemacht.

Im HIA-Terminal wurden 98 Stunden an facettenreichen Performance-Kunstvorstellungen dargeboten - unvergessliche und bunte Shows mit einzigartigen Kostümen und lebenden Schaufensterpuppen.

Dipl.-Ing. Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer am HIA, sagte über den Erfolg des HIA 'Sommer in Katar'-Programms: "Wie sind extrem stolz auf den Erfolg des 'Sommer in Katar'-Programms. Damit leisten wir einen Beitrag, um Katar als Reiseziel erster Wahl zu etablieren und seine Kultur der Gastfreundschaft in das Rampenlicht zu stellen."

Al Meer weiter: "Viele denken bei Flughäfen an Stress und Zeitdruck. HIA will Reisenden dagegen ein effizientes und stressfreies Erlebnis bieten, insbesondere durch unser Smart Airport-Programm. Passagiere werden bei uns optimal abgefertigt und unser Unterhaltungsangebot sucht seinesgleichen. Tausende Passagiere haben sich an unseren Aktivitäten erfreut und ihre Begeisterung auf den sozialen Medien geteilt. Wir werden weiter daran arbeiten, HIA als Flughafen mit einem einzigartigen Passagiererlebnis zu positionieren und gleichzeitig Katar als bevorzugtes Reiseziel mit erstklassigen Erlebnissen herauszustellen."

HIA, das Tor zu Katar und der Welt.

Hamad International Airport liegt an der Grenze des Arabischen Golfs. Die beschauliche Küstenlage ist die perfekte Kulisse für die stilvollen architektonischen Elemente, ergänzt durch moderne Flughafensysteme gemäß der 'Smart Airport'-Vision. HIA läuft im Dauerbetrieb und verfügt über zwei Start- und Landebahnen und einen hochmodernen Flugsicherungskontrollturm. Pro Jahr werden hier 35 Millionen Passagiere und 360.000 Flugzeuge abgefertigt. Mit Gastronomie- und Shoppingangeboten auf mehr als 40.000 m2, exklusiven Wellnessanlagen und einer einzigartigen Kunstkollektion von international anerkannten Künstlern ist HIA eine Destination für den modernen Reisenden, die ihresgleichen sucht.

HIA-Bildmaterial finden Sie hier

