Mike Ross im Knast! NOW US zeigt Staffel 6 der Hit-Serie "Suits" ab 04.03. um 22 Uhr als Free-TV-Premiere

Köln (ots)

Nach dem großen Showdown zum Finale der fünften Staffel hat das Warten für alle Fans der beliebten Anwalts-Serie "Suits" ein Ende! Ab 4. März zeigt NOW US jeweils fünf Folgen der sechsten Staffel immer montags ab 22:00 Uhr als Free-TV-Premiere. Dann wird klar, wie "Anwalt" Mike Ross (Patrick J. Adams) nach seiner Verurteilung wegen Betrugs mit seinem neuen Leben hinter Gittern zurechtkommt: In seiner Zelle freundet er sich schnell mit seinem Mitgefangenen Frank Gallo (Paul Schulze) an und beginnt ihm zu vertrauen, was sich als schwerer Fehler herausstellt. Denn Gallo hat mit Mikes Freund und Kollegen Harvey Specter (Gabriel Macht) noch eine Rechnung offen...

Währenddessen herrscht in der Kanzlei "Pearson Specter Litt" blankes Chaos: Das Anwaltsbüro ist durch Mike Ross' Schuldeingeständnis zwar straffrei davongekommen, doch die meisten wichtigen Partner haben sich nach dem Prozess abwerben lassen. Und auch die bisherigen Klienten von Harvey Specter, Jessica Pearson (Gina Torres), Rachel Zane (Meghan Markle), Louis Litt (Rick Hoffman) und Donna Paulsen (Sarah Rafferty) haben das Weite gesucht. Fieberhaft bemüht sich das Team, den enormen Reputationsschaden zu begrenzen, neue Mitarbeiter und Klienten zu finden. Doch nicht nur die Firma muss gerettet werden. Harvey kann es nicht ertragen, dass Mike im Gefängnis schmort und probiert mit allen Mitteln, seinen Kumpan zu befreien.

Als Gaststars sind in Staffel 6 von "Suits" unter anderem Carly Pope ("Arrow"), Malcolm-Jamal Warner ("Die Bill Cosby Show"), Paul Schulze ("Nurse Jackie") und Erik Palladino ("Emergency Room - Die Notaufnahme") im Einsatz.

Die insgesamt 16 packenden Folgen der sechsten Staffel "Suits" zeigt NOW US ab 4. März 2019 immer montags ab 22:00 Uhr als Free-TV-Premiere. Danach sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW abrufbar.

Hintergrund zu "Suits":

Studienabbrecher Mike Ross muss seinen Traum vom Anwaltsberuf eigentlich für immer begraben. Eigentlich. Als er zufällig den gerissenen Top-Anwalt Harvey Specter trifft und ihn mit seiner unglaublichen Auffassungsgabe beeindruckt, wird er prompt als Associate eingestellt. Dass Mike weder Anwaltszulassung noch Harvardstudium hat, muss das geniale Mentor-Schüler-Paar fortan mit viel Einfallsreichtum verheimlichen.

Mit "Suits" können sich die Zuschauer auf eine preisgekrönte Serie mit messerscharfen Dialogen und erstklassigen Schauspielern wie Gabriel Macht und Patrick J. Adams in den Hauptrollen freuen. In weiteren Rollen der US-Anwaltsserie überzeugt Meghan Markle, die zurzeit durch ihre Liebe zu Prinz Harry von Wales die Schlagzeilen bestimmt, als Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Aber auch Rick Hoffman als missgünstiger und intriganter Kanzlei-Kollege Louis Litt, Gina Torres in der Rolle der taffen Kanzlei-Chefin Jessica Pearson und Sarah Rafferty als Donna Paulsen - kluge Assistentin und enge Vertraute von Harvey Specter - machen "Suits" zu einer ganz besonderen Serie.

Schöpfer von "Suits" ist Drehbuchautor Aaron Korsh, der in die Serie unter anderem seine eigenen Wall-Street-Erfahrungen einfließen ließ. Die Serie erwies sich als eines der erfolgreichsten Programme des Kabelsenders USA Network überhaupt. "Suits" wurde bereits zwei Mal für einen "People's Choice Award" nominiert, Hauptdarsteller Patrick J. Adams erhielt darüber hinaus eine Nominierung für den "Screen Actors Guild Award" in der Kategorie "Outstanding Performance by a Male Actor".

Weitere Infos zu NOW US:

Ob rau oder romantisch, kuschelig oder kantig, spannend oder entspannend - NOW US vereint die ganze Welt der US-Serien in einem Free-TV-Sender. Neben beliebten Top-Serien wie "Royal Pains" oder "Revenge" können sich NOW US-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen: Unter anderem zeigt NOW US frische Folgen der angesagten Serien "Modern Family", "Bates Motel" und "Suits". Dabei bietet der jüngste Sender der Mediengruppe RTL die Top-Serien aus den USA wann, wo und wie die Zuschauer möchten. Ausgestrahlt wird NOW US täglich von 20:15 Uhr bis 6 Uhr exklusiv bei TVNOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland, direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar. Der lineare Livestream ist ein Teil des vielfältigen Premium-Paketes von TVNOW (u.a. exklusive Serien, HD, Pre-TV, Pay-Channels, Archiv) und somit nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt von 4,99 Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können NOW US über Desktop, Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen. Von allen Serien präsentiert NOW US stets mehrere Episoden am Stück und folgt damit dem weltweiten "Binge Watching"-Trend.

