SERIENCAMP UG

High Five: Mit der Weltpremiere von DIGNITY und zahlreichen prominenten Gästen feierte das SERIENCAMP FESTIVAL seinen runden fünften Geburtstag

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das nennt man wohl mit "Würde" altern: Zur Eröffnung des mittlerweile fünften SERIENCAMP FESTIVAL lockten die Macher von Deutschlands erstem und größtem Serienfestival rund 400 geladene Gäste aus der Film- und TV-Branche mit einer Weltpremiere an die HFF München. Unter anderem die DIGNITY-Darsteller Götz Otto und Jennifer Ulrich feierten am Donnerstag bis in den späten Abend den gelungenen Auftakt zu einem langen Wochenende voller Serien. Ab heute stehen die drei Kinosäle der HFF dem Münchner Publikum offen: Mit insgesamt über 30 Gratisvorführungen zahlreicher Welt- und Deutschlandpremieren.

- Veranstaltungsort: Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) - 08. - 10.11.2019: SERIENCAMP FESTIVAL mit Gratis-Vorstellungen von rund 30 nationalen und internationalen Serienhighlights, Premieren und Previews - Programm und kostenlose Ticketreservierung ab sofort via Eventbrite - Regelmäßige Updates unter www.seriencamp.tv und auf Facebook

Zahlreiche Stars und nationale wie internationale Branchengrößen fanden sich auf Einladung des SERIENCAMP FESTIVAL gestern an der HFF München ein, um gemeinsam den Startschuss für die Jubiläumsausgabe zu geben. Neben Schauspielern wie Michael Brandner (TATORT, HUBERT OHNE STALLER), Ercan Karacayli (HINDAFING, YOU ARE WANTED) oder Katharina Müller-Elmau (HUBERT OHNE STALLER) sowie JOYN-Geschäftsführerin Katja Hofem und Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer Amazon Prime Video) im Mittelpunkt des Geschehens auf dem Roten Teppich: Götz Otto (JAMES BOND 007 - DER MORGEN STIRBT NIE) und Jennifer Ulrich (DIE WELLE). Beide sind in der deutsch-chilenischen Co-Produktion DIGNITY zu sehen, die im Rahmen des SERIENCAMP ihre Weltpremiere feierte und ab Dezember beim neuen Streaminganbieter JOYN zu sehen ist. Anschließend wurde bei Food & Drinks bis spät in die Nacht die mittlerweile legendäre SERIENCAMP OPENING PARTY gefeiert.

Durch die feierliche Eröffnung führte BR-PULS-Moderatorin Christina Wolf, die im Rahmen der Zeremonie gemeinsam mit Festivalleiter Malko Solf und den hochkarätig besetzten Jurys auch die ersten Preisträger verkünden durfte: Der Preis für die beste WEBSERIE geht an die Factual-Serie LOST IN TRAPLANTA über einen jungen Mann auf der Suche nach dem legendären HipHop-Duo OutKast. Der Gewinner der OFFICIAL COMPETITION ist die aufregende italienische Crimeserie ZEROZEROZERO von "Gomorrha"-Schöpfer Stefano Sollima, die voraussichtlich ab Februar 2020 bei Sky zu sehen sein wird. Die ersten beiden Episoden von ZEROZEROZERO werden zudem am 10.11. um 20:30 Uhr noch einmal im Programm des SERIENCAMP gezeigt. Pressefotos der Premierenfeier zur kostenlosen Nutzung finden Sie hier (http://ots.de/leA0hX).

Ein Wochenende voller internationaler Serienhighlights

Vom 08.11. bis zum 10.11. werden in der HFF München noch über 30 nationale und internationale Serienhighlights zu sehen sein. Darunter nicht nur Titel der beiden Hautsponsoren MagentaTV (GODFATHER OF HARLEM, WASTELAND) und Amazon Prime Video (TOM CLANCY'S JACK RYAN, THE EXPANSE), sondern auch kommende deutsche Serienhighlights wie die 2. Staffel HINDAFING und RAMPENSAU sowie zahlreiche weitere Entdeckungen aus der ganzen Welt. Zu den an diesem Wochenende erwarteten Gästen gehören neben der gesamten HINDAFING-Belegschaft um die Hauptdarsteller Maximilian Brückner und Andreas Giebel u. a. noch MEIBERGER-Star Fritz Karl, die Rocket Beans-Youtuber Daniel Schröckert und Donnie O'Sullivan sowie die Autoren des Science-Fiction-Bestsellers THE EXPANSE, S. A. Corey. Alle Special Guests des diesjährigen Festivals finden Sie hier ( https://seriencamp.tv/special-guests-beim-seriencamp-2019/).

Kostenlose Tickets zu sämtlichen Screenings und öffentlichen Veranstaltungen können über Eventbrite (https://www.eventbrite.de/o/seriencamp-8283383621) bzw. die SERIENCAMP-Website (https://seriencamp.tv/festival/) reserviert werden. Hier finden Sie auch das komplette Programm und weiterführende Informationen zu Deutschlands erstem Serienfestival.

Über SERIENCAMP:

SERIENCAMP ist das erste Festival für Serien in Deutschland und findet vom 8. - 10.11.2019 bereits zum fünften Mal an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München statt. Gezeigt werden - bei freiem Eintritt - rund 30 Serien aus der ganzen Welt, darunter zahlreiche Deutschland- und Weltpremieren. Die Vorführungen werden begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen sowie drei Fachbesuchertage (SERIENCAMP CONFERENCE) in Kooperation mit der HFF München.

Pressekontakt:

jedendienstag

Büro für Kommunikation

Kira Neuhofen

+49 173 583 1560

Mail: kira.neuhofen@jedendienstag.de

Original-Content von: SERIENCAMP UG, übermittelt durch news aktuell