Egis Technology Inc. meldet für Januar 2020 einen Umsatz in Höhe von 548 Millionen NTD

Egis Technology Inc. (6462:TWO) meldet einen Monatsumsatz von 548 Millionen NTD für Januar 2020. Das entspricht im Vergleich zu Dezember 2019 (628 Millionen NTD) einem Rückgang von 12,8 %, aber im Vergleich zu Januar 2019 einem Anstieg von 38,4 %.

Der Umsatz für das Jahr zum Januar 2020 belief sich insgesamt auf 548 Millionen NTD, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 einem Anstieg von 38,4 % entspricht.

Egis Technology Inc. (6462.TWO) spezialisiert sich als führender Anbieter im Bereich Fingerabdruckbiometrie mit seiner überlegenen Sensorleistung und Softwarefunktionalität auf das Angebot einer absolut schlüsselfertigen Lösung. Der unternehmenseigene Matching-Algorithmus verfügt über eine der besten FAR/FRR-Leistungen auf dem aktuellen Markt, während er zugleich maximale Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet. Egis führende Fingerabdrucktechnologie eignet sich ideal für den Einsatz in mobilen Geräten. Als Vorstandsmitglied der FIDO Alliance hat Egis es sich zum Ziel gesetzt, für jedermann im Online-Bereich Sicherheit und Authentifizierung zu bieten. Egis betreibt seinen Hauptsitz in Taipeh (Taiwan) und verfügt über Niederlassungen auf dem chinesischen Festland und in Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.egistec.com.

