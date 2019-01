ADNOC

ADNOC als wertvollste Marke im Nahen Osten bezeichnet

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Die Anerkennung folgt der Konsolidierung der Marke ADNOC, welche den Umfang ihrer Geschäfte, ihren positiven Beitrag zur Wirtschaft der VAE und ihren Einfluss auf die Industrie verdeutlicht hat

ADNOC schreitet mit seiner Transformation in ein führendes integriertes globales Energieunternehmen voran, untermauert durch proaktives Marketing und strategische Kommunikation

Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) wurde von Brand Finance, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung und Strategie, als wertvollste Marke im Nahen Osten bezeichnet.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/811534/ADNOC_Infographic.jpg )

ADNOC ist das erste regionale Öl- und Gasunternehmen, das mit einer Markenbewertung von 8,9 Milliarden US$ (32,69 Milliarden AED) im Jahresbericht "Brand Finance Global 500" enthalten ist. Es ist eine von fünf Nahost-Marken, die in der Liste der weltweit 500 wertvollsten Marken enthalten sind.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister der VAE und CEO der ADNOC Group, erklärte: "Im Einklang mit der Anleitung durch die Geschäftsleitung durchlief ADNOC eine erhebliche geschäftliche Transformation, untermauert durch innovative Partnerschaften und Investitionen, die entscheidend dazu beitragen, für unser gesamtes Portfolio Werte zu erschließen und zu maximieren.

"ADNOCs Transformation und Wachstumsstrategie wurden unterstützt durch Kommunikation und Marketing, die transparent, proaktiv und strategisch angelegt sind und eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, den Umfang unseres Unternehmens, die Größe unserer Beiträge zur Wirtschaft der VAE und das Ausmaß unseres Einflusses auf die globale Öl- und Gasindustrie zu stärken.

"Diese Auszeichnung ist eine wohlverdiente Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement aller unserer Mitarbeiter, die das Unternehmen neu gestalten, während wir unsere integrierte Wachstumsstrategie bis 2030 vorantreiben und unsere Ressourcen weiter erschließen, ausbauen und monetarisieren", so Seine Exzellenz Dr. Al Jaber.

Zusätzlich zu ADNOC finden sich mit Etisalat und Emirates noch zwei weitere VAE-Marken auf der "Brand Finance Global 500"-Liste, die von Amazon angeführt wird und auf der auch IBM, Shell, Mercedes-Benz, Samsung und Chinas State Grid, Asiens wertvollste B2B-Marke, vertreten sind.

David Haigh, CEO von Brand Finance, sagte dazu: "ADNOC nutzt das Potenzial des sich entwickelnden Energiemarkts und daher konnte sein Markenwert eine beachtliche Steigerung verzeichnen. Das Debüt des Unternehmens in unserer Rangliste der 500 wertvollsten Marken weltweit (und sein Rang als wertvollste Marke im Nahen Osten), ist ein Beweis für sein anhaltendes Engagement dabei, zur 'National Oil Company' der Zukunft zu werden, sowie für seine Rolle als leistungsstarker Katalysator für Wirtschaftswachstum, Diversifizierung, Mehrwertschöpfung im Inland sowie in Sachen ausländische Direktinvestitionen in den VAE."

Im Laufe der vergangenen zweieinhalb Jahre hat ADNOC Folgendes erreicht:

- Seine Unternehmen konsolidiert und seine Markenidentität vereinheitlicht - Den Eintritt in die internationalen Kapitalmärkte vollzogen - Die erste IPO eines ADNOC-Betriebs gestartet - Konzessionen für neue strategische Partner eröffnet - Neue Explorationsblöcke zum Wettbewerb ausgeschrieben - Eine umfangreiche digitale Transformation eingeleitet - Die ersten Schritte für eine internationale Expansion unternommen

Unter Markenwert versteht man den wirtschaftlichen Nettonutzen, den ein Markeninhaber durch eine Lizenzierung der Marke auf dem freien Markt erhalten würde. Die Markenstärke wird durch eine Balanced Scorecard von Faktoren bewertet - darunter Marketing-Investitionen, Stakeholder-Eigenkapital und Unternehmensleistung - und wird verwendet, um zu bestimmen, welchen Anteil die Marke an den Einnahmen eines Unternehmens hat.

Brand Finance wurde 1996 gegründet und ist das weltweit führende Beratungsunternehmen für Markenbewertung und Strategie. Es hat seinen Hauptsitz in der City of London und ist in über 20 Ländern vertreten. Jedes Jahr bewertet Brand Finance mehr als 3.500 Marken - in allen Sektoren und Regionen. Die 500 wertvollsten Marken werden in der Rangliste Brand Finance Global 500 2019 aufgeführt.

Über ADNOC

ADNOC ist einer der weltweit führenden diversifizierten Energie- und Petrochemiekonzerne mit einer Tagesleistung von etwa drei Millionen Barrel Öl und 10,5 Milliarden Kubikfuß Erdgas. ADNOC verfügt über 14 spezialisierte Tochtergesellschaften und Joint-Venture-Unternehmen und ist ein Hauptkatalysator für Wachstum und Diversifizierung in den VAE. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.adnoc.ae.

