MolMed S.p.A wird nach der Übernahme im Juli zu AGC Biologics S.p.A

Nachdem ihre Muttergesellschaft, AGC Inc., am 30. September 2020 100 % der Aktien von MolMed S.p.A. erworben hatte, gab AGC Biologics bekannt, dass der Name von MolMed in AGC Biologics S.p.A. geändert wurde. Dieses Kompetenzzentrum für die zell- und gentherapeutischen Dienstleistungen im Bereich Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) von AGC Biologics befindet sich in Mailand, Italien. Der Standort Mailand war die erste GMP-Einrichtung, die in Europa für die Ex-vivo-Herstellung von Gentherapieprodukten zugelassen wurde, und verfügt mit zwei Zell- und Gentherapieprodukten über eine einzigartige kommerzielle Herstellungserfahrung. AGC Biologics ist heute eine der wenigen CDMOs weltweit, die sowohl Plasmidproduktion als auch End-to-End-Zell- und Gentherapie-Dienstleistungen anbieten.

Da MolMed ein börsennotiertes Unternehmen war, wurde der Aktienerwerb durch ein Übernahmeangebot für die Aktien des Unternehmens am 30. September abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt erwarb AGC Inc. 100 % der Aktien und MolMed S.p.A. wurde von der Mailänder Börse dekotiert.

"AGC Biologics freut sich sehr, unseren aktuellen und zukünftigen Kunden nun End-to-End-Zell- und Gentherapie-CDMO-Dienstleistungen anbieten zu können", sagt Patricio Massera, CEO von AGC Biologics. "Unser neues Team in Mailand bringt profunde Fachkenntnisse und Erfahrungen aus über 25 Jahren Entwicklung und Produktion von Zell- und Gentherapien zur Behandlung von Krebs und seltenen Krankheiten mit."

AGC Biologics ist eine weltweit führende Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die sich dazu verpflichtet hat, Kunden und Partnern höchste Servicestandards zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Das globale Netzwerk von AGC Biologics erstreckt sich über drei Kontinente mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland), Mailand (Italien) und Chiba (Japan).

AGC Biologics bietet erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und Mikrobenbasis, Plasmid-DNA (pDNA), viralen Vektoren und genetisch manipulierten Zellen. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation fördert die notwendige technische Kreativität, um auch die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden lösen können, einschließlich der Spezialisierung auf Fast-Track-Projekte für Orphan-Arzneimittel und seltene Krankheiten. Weitere Informationen finden Sie auf www.agcbio.com.

