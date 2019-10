AGC Biologics

AGC Biologics ernennt neuen Standortleiter/Geschäftsführer für den Betrieb in Kopenhagen, Dänemark

Bothell, Washington (ots/PRNewswire)

Jeffrey D. Mowery zum Standortleiter/Geschäftsführer ernannt

AGC Biologics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der klinischen und kommerziellen Herstellung von therapeutischen Proteinen, gab heute die Ernennung von Jeffery D. Mowery zum Standortleiter/Geschäftsführer für das Werk im dänischen Kopenhagen bekannt. Herr Mowery wird den Standort verwalten und eine Führungsrolle in der weiteren Bereitstellung von Vertragsherstellungs- und Fertigungsleistungen der Weltklasse übernehmen. Er wird das kontinuierliche Wachstum im Werk Kopenhagen fördern und dabei eng mit seinen Kollegen in Seattle, Heidelberg und Chiba zusammenarbeiten, damit sein Werk die gemeinsamen weltweiten Ressourcen von AGC Biologics optimal nutzen und integrieren kann.

Herr Mowery bringt 20 Jahre Branchenerfahrung im Produktionsbereich für niedermolekulare, biologische und Zell-/Gen-Wirkstoffe mit. Er hat unter anderem für Unternehmen wie Juno Therapeutics, Lonza and Genentech gearbeitet. Herr Mowery hat einen Bachelor of Science-Abschluss in Projektmanagement von der George Fox-Universität und ein Master in Business Administration (MBA)-Diplom von der Marylhurst-Universität.

"Wir freuen uns sehr, Herrn Mowery, eine herausragende Führungskraft in der Life Sciences-Branche, in unser Weltklasseteam bei AGC Biologics aufnehmen zu dürfen", sagt Kasper Moller, Chief Technology Officer von AGC Biologics. "Die Rolle des Standortleiters/Geschäftsführers für das Werk im dänischen Kopenhagen ist ausschlaggebend für die Expansion und das Wachstum unseres Betriebs. Herr Mowery verfügt über die nötige Fachkenntnis und Erfahrung, um für unser Werk Kopenhagen neues Wachstum sowie unsere gesteckten Ziele zu erreichen."

Informationen zu AGC Biologics

AGC Biologics ist ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (Contract Development and Manufacturing Organization/CDMO), der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. AGC Biologics ist durch die Zusammenführung und Integration der Unternehmen Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH und CMC Biologics entstanden. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über drei Kontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen in Seattle (Washington), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland) sowie in Chiba (Japan).

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörperwirkstoffen, Zellbanking und -lagerung sowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlich geschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung von Säugetierzellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agcbio.com.

