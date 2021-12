CUPRA

The Impulse x Barça: Die Spieler des FC Barcelona diskutieren im CUPRA Next Gen Podcast über die Impulse der nächsten Generation

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire)

Die Barça-Spieler Marc ter Stegen, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Pedri und Eric Garcia sind Gäste in einer neuen Sonderfolge des CUPRA Tribe-Podcasts "The Impulse'

Die Spieler sprechen über ihren Weg zum Profifußballer und über die Rolle der nächsten Generation bei der Gestaltung einer neuen Ära

Im Fußball, wie auch im Leben, gibt es Menschen, die bereit sind, mit ihrem Drive alles zu revolutionieren. Sie sind die Träumer, die nächste Generation, und sie sind hier, um eine neue Ära einzuläuten. Um darüber zu sprechen, nimmt der FC Barcelona zum ersten Mal an einem Podcast mit fünf seiner Spieler teil: es ist der CUPRA Next Gen Podcast, zwei spezielle Episoden von The Impulse.

In der ersten Folge sprechen Marc ter Stegen und Frenkie de Jong über ihre Leidenschaft, sich als Fußballer und als Menschen zu verbessern. Im zweiten Podcast diskutieren Ansu Fati, Pedri und Eric García über die Rolle der nächsten Generation im Fußball. Der CUPRA Next Gen Podcast wird von Cécilia Taieb, Leiterin der globalen Kommunikation von CUPRA und SEAT, moderiert und ist eine Zusammenarbeit mit 433, einer der weltweit größten Sport-Communities in den sozialen Medien.

Werte der nächsten Generation Die nächste Generation hat gezeigt, dass man Dinge auch anders machen kann, mit Leidenschaft und dem Willen zur Veränderung. " Wir müssen unser Bestes geben, damit diejenigen, die nach uns kommen, sehen können, dass alles möglich ist, auch wenn man jung ist; wenn man den Willen hat zu arbeiten, kann man es so weit bringen, wie man will", sagt CUPRA-Botschafterin Ansu Fati.

sagt CUPRA-Botschafterin Ansu Fati. Ein gemeinsamer Antrieb: Alle fünf Spieler sagen, dass ihre Familien die Hauptantriebskraft für ihre Leidenschaft für den Fußball sind. Ansu Fati begann mit dem Spielen, als er sah, wie viel Spaß sein älterer Bruder, der auch sein Vorbild war, daran hatte. Eric García gab zu, dass er sich bei La Masia beworben hat, "um es einfach mal auszuprobieren"

Ein Traum, eine Herausforderung. Frenkie de Jong war schon immer ein Barça-Fan, so dass die Unterschrift für den Verein "ein wahr gewordener Traum"war. Ansu Fati erinnert sich noch lebhaft an sein Debüt in der Mannschaft: "Ich war nervös, aber es war toll, diesen Moment mit den Fans zu teilen", sagt er.

Die Episoden sind jetzt verfügbar auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Ivoox.

Original-Content von: CUPRA, übermittelt durch news aktuell