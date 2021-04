CUPRA

Der erste elektrische CUPRA, bei -30 °C

Martorell, Spanien (ots/PRNewswire)

- Der CUPRA Born durchläuft vor seiner Markteinführung letzte Wintertests in der Nähe des Polarkreises

- Mehr als 1.000 Tests, in denen Ingenieure seine Spitzentechnologie, Dynamik und seinen Komfort auf die Probe stellen

Winterzeit nur wenige Kilometer vom Polarkreis entfernt. Temperaturen von 30 Grad unter Null und ein Rundkurs auf einem 6 km2 großen gefrorenen See. Die CUPRA-Ingenieure haben zwei Jahre in dieser rauen Umgebung verbracht und modernste Technologie eingesetzt, um die Entwicklung des CUPRA Born auf das höchste Niveau zu bringen.

- Elektrische Leistung bei extremer Kälte. 26 Dies ist eine entscheidende Phase in der Entwicklung des CUPRA Born. Das CUPRA-Team unterzieht das Elektroauto mehr als 1.000 Tests bei den kältesten Temperaturen der Welt. Eine davon besteht darin, 30.000 Kilometer Tag und Nacht nonstop zu fahren. - 100 % CUPRA Adrenalin. Die Dynamik des ersten 100 % elektrischen CUPRA war ein entscheidender Aspekt bei seiner Entwicklung. Auf einem Rundkurs auf einem zugefrorenen See werden die Dynamische Fahrwerksregelung und die verschiedenen Dämpferhärteeinstellungen getestet. Der innere Teil der Schiene ist stärker poliert, der äußere Teil weniger, um das Gleiten zu fördern. - Bremsgenauigkeit. Der CUPRA Born wird auf Strecken getestet, die Eis- und Asphaltbeläge auf unterschiedliche Weise kombinieren, was unterschiedliche Gripverhältnisse bedeutet. Das CUPRA Team stellt die schwierigsten Bedingungen nach. Sensoren an allen vier Rädern analysieren jeden Geländetyp, um die Balance zu finden, die das stabilste Bremsen ermöglicht. - Sofortiger Komfort . Weil er vollelektrisch ist, reagiert das Klimasystem des CUPRA Born sofort. Selbst bei -30 °C liefert das Fahrzeug von der ersten Sekunde an ein Maximum an Heizleistung. Obwohl sie fast 4.000 km vom Technischen Zentrum in Martorell (Barcelona) entfernt sind, nutzten die Ingenieure modernste Technologien, wie z. B. 3D-Drucker, um die Klimaanlage zu entwerfen. Sie meisterten mehrere Herausforderungen: einerseits ein geräuscharmes und andererseits ein effizientes System zu schaffen, um das beste Komfortgefühl bei höchster Autonomie zu erhalten.

Die Weltpremiere des ersten 100 % elektrischen Modells von CUPRA findet Anfang Mai statt. Es wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf den Markt kommen und das komplette Sortiment wird im Januar 2023 verfügbar sein.

Original-Content von: CUPRA, übermittelt durch news aktuell