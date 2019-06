Campus Klinik an der Ruhr-Universität Bochum

RUB-Mediziner entdecken wichtigen Index für Entwicklungsverzögerung im Vorschulalter

RUB-Mediziner: "Das Wachstum und die Vitalität des Kindes bei Geburt bestimmen die psychomotorische Entwicklung mit 4 Jahren "

Bochumer Mediziner haben eine einfache Methode entdeckt, um Babys mit hohem Risiko für Entwicklungsstörungen im Alter von 4 Jahren bereits zum Zeitpunkt der Geburt zu erkennen. Sie untersuchten prospektiv über 5.000 Neugeborene mit Hirn-Ultraschall und überprüften die psychomotorische Entwicklung mit Intelligenztest (IQ), Labyrinth-Test und neurologischer Untersuchung bei den Kindern mit Hirnschäden im Vergleich zu einer Kontrollgruppe im Matched-pair Design. Sie zeigen, daß einfache Meßwerte zum Zeitpunkt der Geburt, wie Gewicht, Länge, Kopfumfang, Körperproportionen und Vitalität 10 Minuten nach der Geburt (Apgar-Wert) die psychomotorische Entwicklung im 4. Lebensjahr vorhersagen, ohne daß eine Bildgebung des Gehirns benötigt wird. "Für uns ist die Prognose einer Entwicklungsstörung des Kindes im Vorschulalter auf dem Boden einfacher Meßgrößen zum Zeitpunkt der Geburt eine solide Grundlage für eine Frühförderung durch aktive Rehabilitation und/oder zell-basierte Therapieansätze, wie sie derzeit entwickelt werden, um von der großen Plastizität des Gehirns im Kleinkindesalter profitieren zu können", sagt Prof. Dr. Arne Jensen von der Campus Klinik Gynäkologie an der Ruhr-Universität Bochum. Er berichtet zusammen mit seinen Kollegen Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser und Dr. Kai-Ole Jensen in der Zeitschrift "Annals of Pediatrics" http://ots.de/aVVdQu

Ein Heilversuch mit Stammzellen bei Schlaganfall nach der Geburt wies den Weg

In einer kürzlich erschienenen Publikation zur zell-basierten Behandlung von frühkindlichen Schlaganfällen und Plastizität des Gehirns sowie einer Datenbankanalyse von Kindern mit verzögertem oder übergroßem Wachstum gab es die ersten Hinweise, daß einfache Meßwerte zum Zeitpunkt der Geburt, wie z.B. der Kopfumfang, eine Beziehung zu Entwicklungsstörungen dieser Kinder haben können.

"Wir realisierten, welche große Bedeutung einfache Meßwerte zum Geburtszeitpunkt für die Vorhersage der psychomotorischen Entwicklung haben können, um auf dieser Basis ein auf jedes Kind individuell zugeschnittenes Frühförderungs-Programm zusammen mit den Eltern und den zuständigen Behörden zu entwickeln, damit diesen Kindern ein Schul- und Ausbildungserfolg und damit ein produktives Leben innerhalb der Gesellschaft ermöglicht wird", erinnert sich Prof. Arne Jensen. "Um diese wichtige Vorhersage von Entwicklungsstörungen auch in ländlichen Gegenden und/oder Entwicklungsländern zu ermöglichen, wo nicht immer eine Bildgebung des Gehirns zur Verfügung steht, haben wir einen Morphometrischen Vitalitäts-Index (MVI) entwickelt, der ausschließlich Maße des kindlichen Wachstums und des klinischen Zustands des Kindes 10 Minuten nach der Geburt (Apgar) enthält. Damit ist überall eine individuelle Entwicklungs-prognose von Neugeborenen auch ohne Medizintechnik möglich."

- Arne Jensen , Gerhard Neuhäuser, Kai-Ole Jensen. Growth variables and brain damage at birth predict developmental disability at four years of age: A basis for individual preschool support. Ann Pediatr. 2019; 2(1): 1017

- Prof. Dr. med. Arne Jensen, Ruhr-Universität Bochum, Campus Klinik Gynäkologie, Universitätsstr. 140, 44799 Bochum, Telefon +49 234/588196-0 Arne.Jensen@ruhr-uni-bochum.de

- Open Access original publication: Pediatric stroke and cell-based treatment - Pivotal role of brain plasticity J Stem Cell Res Transplant - Volume 6 Issue 1 - 20 pages, 2019 ISSN : 2381-9065 | http://www.campus-klinik-bochum.de/pdf/app-6-19.pdf

- Open Access original publication: White matter damage in 4,725 term-born infants is determined by head circumference at birth: The missing link Obstetrics and Gynecology International, vol. 2018, Article ID 2120835, 12 pages, 2018 [doi:10.1155/2018/2120835 ]

