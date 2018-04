Schritt für Schritt selber optimieren. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/129781 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/OM-Manager.com/infograph" Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Unternehmen wollen über Google gefunden werden und neue Kunden gewinnen. Gerade in kleinen Unternehmen ist nicht das Fachwissen und das Kapital vorhanden um eine Agentur (mind. 500 EUR Budget) im Monat zu engagieren.

Keine Möglichkeiten

Ob Einzelhandel, Handwerk, Physiotherapeut oder der Blumenladen um die Ecke, alle wollen und müssen im Internet um Kunden werben, weil das Netz und das Smartphone im Alltag angekommen ist und eben nicht mehr neumodischer Kram ist.

Gerade die Kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen benötigen eine Lösung die wenig Zeit und Geld kostet, aber doch Erfolge erzielt in der Suchmaschinenoptimierung und dem Online Marketing insgesamt. Kleine und mittlere Unternehmen können sich freuen, denn Sie können sofort mit der Gratisversion starten und diese für ihre Firmenwebsite nutzen. Einfach auf www.om-manager.com registrieren und Webseite anlegen.

Einfach und Anders

Die Software OM-Manager.com - Online Marketing Manager - unterscheidet nicht zwischen den einzelnen Online Marketing Bereichen (z.B. SEO, SEM, Social, CRO). Die Firmen Website wird ganzheitlich analysiert, bearbeitet, verbessert. "Fehler, Verbesserung, usw. - Alles ist eine Aufgabe" ist die Philosophie im OM-Manager.com Die Automatik erstellt Aufgaben die Schritt für Schritt durch den Optimierungsprozess leiten. Fachwissen ist nicht nötig, unsere Hilfestellungen und Erklärungen sind nicht mit Fachwörtern gespickt, sondern verständlich. Wenn doch mal etwas unklar ist, steht jederzeit der Support zur Verfügung und wenn keine Zeit da ist, die Aufgaben die der OM-Manager.com erstellt hat abzuarbeiten, dann klicken Sie auf "Ich brauche Hilfe...." und unsere Mitarbeiter übernehmen.

"Ich brauche Hilfe ... "

Der OM-Manager.com ist zunächst eine Software, aber wir lassen unsere Kunden nicht alleine, wenn z.b. der Kunde mal nicht den Durchblick hat.

Über den Button "Ich brauche Hilfe... " kann der Kunde ...

Eine Beratung mit unseren Profis anfragen oder Aufgaben outsourcen an unsere Mitarbeiter.

So können Unternehmen ihre Webseite selber optimieren und falls benötigt Profis hinzuziehen.

Auch Für Profis?

Es gibt ja schon jede Menge Tools im Online Marketing, aber eben spezialisiert in ihren Bereichen.

Für Profis ist die Automatisierung interessant, die viel Zeit spart und Excel überflüssig macht.

"Ihre Keywords" (Menüpunkt bei einer im OM-Manager.com angelegeten Webseite) wird automatisch zusammengestellt. In aktuellen und historischen Daten aus mehreren Quellen, wird eine Liste erstellt die zu nahezu 100 Prozent vollständig ist und kontinuierlich aktualisiert wird.

"Webseiten Plan" (Menüpunkt bei einer im OM-Manager.com angelegeten Webseite) - das ist eine Liste aller URLs, auch hier aktuell und historisch. Der Webseitenplan ist sowas wie eine riesige, automatisch aktualisierende Liste aller URLs. Im OM-Manager.com ist der Webseitenplan auch eine zentrale Steuerung z.B. für Aufgaben die einzelnen oder einer Gruppe von Url's zugeordnet werden sollen.

Weitere Neuheiten sind:

- Klare Optimierungsvorschläge für Texte

- alle Rankings einer Webseite werden wöchentlich geprüft.

- Budgetverwaltung hilft die Kosten und Budgets einzuhalten

- "Inhalte schreiben" - Optimieren und an Wordpress übergeben

- Spezielle Graphen wie "Visits Split" der Besucher nach Quellen anzeigt

Interessierte Nutzer können den OM-Manager.com und alle Funktionen kostenlos nutzen für ihre Firmenwebseite. Einige Zusatzfunktionen sind kostenpflichtig.

Über OM-Manager.com

OM-Manager.com gegründet 2017 mit Sitz in Dortmund bietet eine Online Marketing Software für kleine und mittlere Unternehmen an. Online Marketing ist eine komplizierte Materie, die für kleine und mittlere Unternehmen einfach aufbereitet und erklärt wird, so dass Mitarbeiter oder Unternehmer die Optimierungen selber durchführen können. Neueste Big Data und KI Technologie analysieren die Daten der Webseiten und vereinfachen die Datenausgabe auf verständliche Weise, wie z.B. ein farbliches Ampelsystem.

