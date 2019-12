Italian Exhibition Group

SIGEP 2020: Vision Plaza, der internationale rote Teppich der handwerklichen Süßwarenherstellung

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Sigep 2020 (Italien, Rimini, 18.- 22. Januar, Expo Centre https://en.sigep.it), organisiert vonder Italian Exhibition Group (IEG), präsentiert Ideen, Trends und globale Innovationen für Konditoreiwaren auf seiner Vision Plaza.

Die Vision Plaza, ein hochkarätiger Think-Tank und roter Teppich für die besten Experten der Branche, ist eines der Herzen von SIGEP, der internationalen Süßigkeitenmesse mit einer Fläche von 129.000 Quadratmetern, an der 1.250 Ausstellerfirmen teilnehmen und mehr als 1.300 Veranstaltungen geplant sind.

Vision Plaza pflegt eine internationale Partnerschaft mit der NDP Group, einem amerikanischen Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in 27 Städten weltweit, und wird Makrotrends, Umweltverträglichkeit, Kreislaufwirtschaft und die digitale Welt sowie spezifischere Produktionsketten innerhalb der Branche beleuchten.

Die Eröffnungsrede "Future is now! The new global values of the sweet foodservice: experience, quality and sustainability (Die Zukunft ist jetzt! Die neuen globalen Werte der süßen Gastronomie: Erfahrung, Qualität und Nachhaltigkeit)"wird die SIGEP am Samstag, dem 18. Januar, mit einer Debatte zwischen externen globalen Marktexperten mit Bob O'Brien, Global Senior Vice President-Foodservice NDP Group, Caterina Schiavon, Sozio-Semiologin und Partnerin bei Kkien Turin und Alessandra Iovinella, Managing Director Milanvon Future Brand, einem globalen Beratungsunternehmen, das über Experten für Strategie, Design, Innovation und Markenerfahrung verfügt, einleiten.

Darauf folgt ein genauerer Blick auf den spanischen Eiskrem-Markt und die Rolle von Ladenketten, organisiert von Sistema Gelato, sowie ein Fokus auf die Kaffeeindustrie und die Frühstückstrends in Europa, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich, unter Beteiligung von Jochen Pinsker, Senior Vicepresident Foodservice Europe von der NDP Group.

Im Mittelpunkt stehen am 19. Januar mit zwei spezifischen Veranstaltungen weltweite Trends im Schokoladen- und Konditorenbereich sowie das von der SCA-Speciality Coffee Association organisierte Coffee Sustainability Program.

Am Montag, dem 20. Januar, wird die Aufmerksamkeit auf dieglobalen Kaffee-Trends verlagert. Bob O'Brien, der im Auftrag des Unternehmens mehrere der wichtigsten globalen Märkte wie Kanada, Japan, Spanien, Italien, China, Australien, Russland, Mexiko, Brasilien, Korea, Vereinigte Arabische Emirate, das Vereinigte Königreich und Saudi-Arabien erschlossen hat, wird bei SIGEP sein Know-how über die wichtigsten neuesten Trends in Bezug auf Kaffeegewohnheiten und Konsum einbringen.

Ein Umdenken in Bezug auf Nachhaltigkeit durch IILA - die International Italo-Latin American Organization/CEFA ONLUS - präsentiert am 22. Januar eine Nachhaltigkeitsanalyse unter dem wirtschaftlichen Profil mit Sarah Cordero-Pinchansky - Sozialökonomische Sekretärin bei IILA, Alice Fanti - Project Office CEFA Onlus und Moises Manuel Gomez - Miranda Earth University.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798116/Sigep_Logo.jpg

