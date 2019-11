Italian Exhibition Group

Italian Exhibition Group: Aus Italien, für das Geschäft des internationalen Süßwaren-Kunsthandwerks

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

https://en.sigep.it

Spanien, Deutschland und Frankreich werden die am besten vertretenen Länder auf der SIGEP sein, die internationale Messe für das Kunsthandwerk von Gelato, Konditorei, Bäckerei und Kaffee, organisiert von der Italian Exhibition Group (IEG), die in Rimini, Italien, im Rimini Expo Centre vom 18. bis 22. Januar 2020 zusammen mit der A.B. Tech Expo, der Messe für Bäckereitechnologie und -produkte, stattfinden wird. Der Anteil der internationalen Aussteller, der dieses Jahr bei 20 % liegt, mit ausländischen Marken aus mehr als 30 Ländern, steigt bei der Messe, bei der Unternehmertum, Internationalität und hohe Ausbildung im Mittelpunkt stehen, kontinuierlich an.

Die SIGEP 2020 wird außerdem mehr Raum für internationale Unternehmen bieten, um mit Vertretern führender Märkte zusammenzutreffen. Und das Interesse aus der Welt der ausländischen Verbände wächst. Tatsächlich kann die SIGEP durch die 9. Gelato-Weltmeisterschaft, dem wichtigsten Wettbewerb in der Welt des kunsthandwerlichen Gelatos, an dem Mexiko, Singapur, Malaysia, Japan, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Polen, Argentinien, Kolumbien und Ungarn teilnehmen, Kollaborationen mit Confédération Nationale des Glaciers de France (Frankreich), Anhcea - Asociación nacional de heladeros artesanos (Spanien), Afadhya - Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Argentinien), Uniteis - Associazione dei Gelatieri Italiani in Deutschland und der Singapore Pastry Alliance (Singapur) vorweisen.

Die Ausgabe 2020 wird auch die Rückkehr des Stars of Sugar erleben, ein einzigartiger und spektakulärer Wettbewerb, bei dem es darum geht, prächtige Zuckerskulpturen zu kreieren, sowie des internationalen Bäckereiwettbewerbs "Bread in the City", der jetzt zum vierten Mal stattfindet, mit Beteiligung von acht Teams aus Holland, Spanien, Peru, Japan, China, der Schweiz, Deutschland und Taiwan. Darüber hinaus werden auch der Russisch Eiskreme-Verband, der industrielle Eiskremeproduzenten in Russland vertritt, und der Restaurantbesitzerverband von Québec (ARQ - Association Restaurant Quèbec) erwartet.

An der Kaffeefront wird die SCA, Specialty Coffee Association vertreten sein, (der Verband, der in den letzten drei Jahren die europäischen und amerikanischen SCAA-Verbände zusammengebracht hat).

Dank der Italian Trade Agency - ITA wird die SIGEP in Rimini auch internationale Käuferdelegationen aus Südostasien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nordafrika und ganz Subsahara-Afrika, den USA und verschiedenen südamerikanischen Ländern willkommen heißen. Weitere Aktivitäten wurden durch das regionale Beraternetzwerks der IEG in Indien, Nord- und Südafrika, Mittel- und Südamerika, Südostasien und mehreren europäischen Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder Spanien, Polen, Russland und die GUS-Länder veranlasst.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798116/Sigep_Logo.jpg

Pressekontakt:

der Italian Exhibition Group:

Press Office Manager:

Marco Forcellini

marco.forcellini@iegexpo.it

International Press Office Coordinator:

Silvia Giorgi

silvia.giorgi@iegexpo.it

+39-0541-744814

Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell