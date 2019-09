Italian Exhibition Group

Italien erstrahlt im vollem Glanz dank der Vicenzaoro, die von der Italian Exhibition Group veranstaltetet wird

Vicenza, Italien (ots/PRNewswire)

- Ab dem 7. Septemberfindet in der Stadt Palladio die International Jewellery Show mit einem Fokus auf Salvator Dalí statt.

Von Samstag, den 7. September, bis Mittwoch, den 11. September, wird sich Italien in Gold und Edelsteine hüllen. Vicenzaoro September gehört zu den von internationalen Schmuckkäufern mit am meisten Spannung erwarteten Messen. Sie wird von IEG (Italian Exhibition Group) veranstaltet und in der Stadt Vicenza stattfinden. Sie gehört zu den wichtigsten Goldherstellungsbezirken in Italien und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Vicenza liegt nur 30 Minuten von Venedig, wo die Filmfestspiele von Venedig stattfinden, entfernt.

Die Veranstaltung ist ein unverzichtbarer Termin für Branchenexperten, die dort das Beste aus der gesamten Lieferkette sowie die meisten Exklusivmarken aus aller Welt vorfinden. Die Messe wird eine entscheidende Rollen für die Verkaufssaison vor dem Jahresende spielen.

Käufer aus mehr als 120 Ländern treffen sich wieder zum Informations- und Erfahrungsaustausch sowie um von renommierten Meinungsführern mehr über die heißesten Branchenthemen zu hören und darüber zu diskutieren. Der Messetradition entsprechend werden die Aussteller in sechs verschiedenen Communities eingeteilt: ICON, LOOK, CREATION, ESSENCE, EXPRESSION, EVOLUTION. Dies bietet internationalen Käufern ein echtes One-Stop-Shop Boutique-Erlebnis.

"Verbreitung von Nachhaltigkeit" ist das übergeordnete Thema der Messe, in dessen Rahmen Bildungsvorträge und Seminare gehalten werden. VISIO.NEXT, der Gipfel internationaler Experten aus der Modewelt, Journalisten, Influencer, Regierungsvertreter und führende Unternehmen aus der Schmuckbranche diskutieren und teilen ihre Visionen von Nachhaltigkeit und Best Practices für CSR.

Zu den einzigartigen Ausstellungskonzepten von Vicenzaoro gehören The Design Room , das hochrangigen Designer gewidmet ist, The Watch Room - eine Kapselkollektion von 12 unabhängigen Marken, sowie T.Evolution, das Unternehmen mit Spezialisierung auf das Design, die Herstellung sowie den Verkauf von High-Tech-Maschinen und Werkzeugen für Schmuck gewidmet ist.

The Jewellery TrendBook 2021+, die "Kaufverhaltensbibel", konzentriert sich auf künftige Design-und Verbrauchertrends in der Schmuck- und Edelsteinbranche. Das Buch enthält eine Zusammenfassung von Studien und Forschungsergebnissen im Bereich Verbraucherentwicklungen und neue Trends und wird von Trendvision Jewellery+ Forecasting, dem unabhängigen Observatorium von IEG präsentiert.

Die Stadt Palladio begrüßt die Ausstellungsgäste mit der dritten Ausgabe von VIOFF, dem offiziellen Fuori Fiera-Event außerhalb des Messeprogramms, unter dem Titel GOLDENEN ARTS: Drei Tage stehen voll und ganz im Zeichen der Kunstwelt mit ihren vielschichtigen Aspekten und einem außergewöhnlichen Fokus auf Salvador Dalí.

