Italien: Von der ganzen Welt zur "Beer Attraction"

Der internationale Termin mit Bierspezialitäten, Craft-Bier und Essen für den HORECA-Vertriebskanal bringt die Weltelite von Genießern zusammen

Welche Gerichte passen zu Craft-Bier? Dies wird bei "Beer Attraction" erörtert, der Handelsmesse, die von der "Italian Exhibition Group" (IEG) organisiert wird und die sich auf Bierspezialitäten und Essen für den HoReCa-Vertriebskanal konzentriert. Sie findet vom 16. bis 19. Februar im Expo Centre in Rimini (Italien) statt.

Seminare, Vorträge und Meetings unter dem Banner von grenzfreien Geschäften auf einer viertägigen Messe, die sich an die Branchenprofis wendet.

Amerikas riesige "Brewer Association" (BA), eine Verbindung von mehr als 4.904 amerikanischen Brauereien, wird zum ersten Mal bei der Beer Attraction vor Besuchern "Taste vs Flavor: how craft beer can elevate pairing in menus (Geschmack und Aroma: Wie Craft Bier den Geschmack von Gerichten hervorheben kann)" vorstellen, eine Studie über das Abstimmen von Gerichten auf amerikanische Craft-Biere.

Auch bei der Beer Attraction: "The Power of Craft Beer - Update and Trends in America Craft Beer" (Die Möglichkeiten von Craft Beer - Update und Trends beim amerikanischen Craft-Bier), ein Überblick über die Heimat der vielfältigsten Bierkultur der Welt: Amerika.

Am Montag, dem 18. Februar: "The Beer Market in the USA" (Der Biermarkt in Amerika), die Konferenz in Zusammenarbeit mit der ITA - Italian Trade Agency in Bezug auf die vielfältigen Möglichkeiten für die Entwicklung von italienischen Exporten in Übersee.

Das Zusammentreffen von Amerika und Europa wird zu einem internationalen Vergleich über die Welt der unabhängigen Craft-Brauer führen. Die Brewers Association (Brauer-Vereinigung BA) und wichtige Mitglieder von Großbritanniens Society of Independent Brewers (Gesellschaft von unabhängigen Brauern SIBA) wird "Amerikanische Craft-Biere und europäische Craft-Biere: zwei Märkte im Vergleich" (US craft beers and European craft beers: two markets in comparison) beschreiben, eine Reise durch den Markt des Brauens, der über Frankreich durch das Vereinigte Königreich geht und dann Italien erreicht.

The Beer of the Year award (Auszeichnung für das Bier des Jahres), (14. Ausgabe) wird am Eröffnungstag durch eine internationale Jury aus der Weltelite von Genießern vergeben.

FOKUS AUF BEER ATTRACTION UND BBTECH EXPO 2019

Termine: 16. bis 19. Februar 2019; Organisatoren: "Italian Exhibition Group SpA" in Zusammenarbeit mit Unionbirrai, FIC (Italian Federation of Chefs); unter der Schirmherrschaft von: der Region Emilia Romagna und der Munizipalität Rimini; Häufigkeit: jährlich; Ausgabe: 5.; Eintritt: exklusiv reserviert für Mitglieder. Nur Samstag, den 16. Februar: offen für die (erwachsene) Öffentlichkeit von Bierliebhabern, Feinschmeckern und Gourmet-Endverbrauchern; Öffnungszeiten: Samstag, 16. Februar, Sonntag 17. Februar und Montag 18. Februar: 10:00 - 18:30 Uhr; Dienstag 21. Februar: 10:00 - 17:00 Uhr; Group Brand Manager - Abteilung für Essen und Getränke: Flavia Morelli; Brand Manager: Marco Cecchini; http://www.beerattraction.it http://www.bbtechexpo.it #BA2019

