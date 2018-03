ChallengeReality in der ultimativen neuen Attraktion von Emaar Entertainment - VR Park in "The Dubai Mall"

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Emaar Entertainment, die Tochtergesellschaft für Freizeit und Unterhaltung von Emaar Properties, gab bekannt, dass Dubais neueste und aufregendste Attraktion - VR Park - morgen am 1. März 2018 in The Dubai Mall eröffnet.

Die Unterschiede zwischen Wahrnehmung und Realität verschwimmen, wenn VR Park erweiterte Realität (AR) und virtuelle Realität (VR) miteinander kombiniert, um unvergessliche Fahrten, Reisen und Spiele in einer unglaublichen Attraktion auf zwei Stockwerken zu liefern.

Durch Partnerschaften mit einigen der führenden VR-Entwickler der Welt bietet Emaar Entertainment beispiellose und atemberaubende Erlebnisse, wobei die brandneue überwältigende Attraktion das VR-Freizeit- und Unterhaltsambiente durch die Bandbreite der Spiele, Fahrten und Erlebnisse für jedes Alter transformieren wird.

Spüren Sie im VR Park,wie Sie an der Seite des Burj Khalifa im Burj Drop herunter wirbeln oder halten Sie sich fest, wenn Ihr Dubai Drone-Taxi auf einem Achterbahn-Abenteuer, wie Sie es noch nicht erlebt haben, außer Kontrolle gerät!

Abenteueraktivitäten für die ganze Familie: Ein Fallschirmspring-Erlebnis zeigt Ihnen im Plummet Luftaufnahmen und das haarsträubende Dune-Bash-Erlebnis bietet direkte Begegnungen mit Walzenspinnen, Skorpionen und anderen aufregenden Kreaturen.

Besucher können miteinander interagieren und können auf diese Weise die Abenteuer gemeinsam erleben: Im Spiel The Raft müssen Spieler ihre VR-Gewehre ergreifen und zusammen den Sumpf gegen eine übernatürliche Verseuchung verteidigen. Andere Spieler werden das Spiel PAYDAY-2-VR-Überfall lieben oder die Herausforderung, ein von Zombies infiziertes Krankenhaus im apokalyptischen The Walking Dead Outbreak zu überleben.

Jüngeren Kindern wird Geminose besonders gefallen: Das VR-Karussell, auf dem schöne und verspielte Kreaturen dazu steigen, um Magie, Musik und Tanz in ihrer mystischen Welt zu erkunden. Weltraumforscher können ihr eigenes Raumschiff bemannen und eine Welt voller Aliens und Raumstationen in RobocomVR erkunden.

VR Park ist die neueste bahnbrechende Attraktion von Emaar Entertainment auf ihrem Weg, den Freizeit- und Unterhaltungssektor der Region zu transformieren. Führender Partner und Technologieentwickler Starbreeze, der auch für den exzellenten Inhalt verantwortlich ist, wird Gastgeber der acht VR-Erlebnisse im VR Park sein, wobei sich mehrere davon der Hi-Fi-Virtual-Reality-HMD-StarVR bedienen. Neben anderen Partnern wie ARKUB, Robocom und Virtual Reality Technologies ebnet VR Park den Weg für weltführende innovative und lebensechte Erlebnisse.

Emaar Entertainments 7.000 Quadratmeter VR Park befinden sich in The Dubai Mall auf der zweiten Ebene zwischen Reel Cinemas und KidZania® Dubai.

Besuchen Sie http://www.VRParkdubai.com. In sozialen Medien finden Sie uns unter @VRParkDubai

