Varex Imaging stellt auf der Control 2019 in Stuttgart neue digitale Röntgendetektoren vor

Messe:Control 2019

Veranstaltungsort:Landesmesse Stuttgart GmbH, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

Stand: Halle 8 Stand 8409

Datum:7. bis 10. Mai 2019

Varex Imaging Corporation (Nasdaq: VREX) kündigte heute an, dass auf der Control 2019 in Stuttgart (Deutschland) seine Röntgenkomponenten für die zerstörungsfreie Prüfung (NDT) und Inspektion (NDI) vorgestellt werden, die in der Qualitätskontrolle und -sicherung zum Einsatz kommen. Varex stellt der internationalen Gruppe führender Serviceanbieter, Geräteentwickler und Forschungsinstitute im Sektor Industrieinspektion neue digitale Detektoren vor.

Auf dieser Messe stellt Varex eine breite Auswahl an digitalen Flachdetektoren, Röntgenröhren, Softwarelösungen sowie für NDT-Anwendungen optimiertem Steuerungs- und Verbindungszubehör aus und führt seine neuesten digitalen Detektoren ein:

3030DXV-I und 3020DXV-I

Die Detektoren 3030DXV-I und 3020DXV-I sind für anspruchsvolle industrielle Röntgendarstellungen bestimmt. Mit Bildfrequenzen bis zu 45 fps und einem High Dynamic Range (HDR)-Sensor (1,5 k x 1,5 k) der neuesten Generation bieten sie hervorragende Empfindlichkeit und einen ausgezeichneten dynamischen Bereich. Sie sind für Anwendungen mit bis zu 225 kV geeignet. Diese Detektoren sind für den größtmöglichen Bildbereich und maximale Strahlungshärte sowie eine minimale Standfläche und ein akzeptables Gewicht konzipiert.

XRpad2 4336i

Ein digitaler Flachdetektor mit ausgezeichneter Bildqualität und hoher Auflösung mit 100-µm-Pixeln. Dieser Detektor ist leicht und dennoch robust - IPX4-zertifiziert. Der XRpad2 4336i umfasst integrierte Bildmittelung für kontinuierliche Röntgenquellen wie Isotope sowie integrierte Bildkorrektur für mit gepulsten Röntgenstrahlungsquellen erstellte Röntgenbilder.

Wenn Sie mehr über diese neuen Produkte und unsere Röntgenkomponenten für Qualitätskontroll- und -sicherungssysteme erfahren möchten, besuchen Sie unser Bildgebungs-Expertenteam auf der Control 2019 (Stand 8409) in Stuttgart (Deutschland). Detaillierte Informationen finden Sie unter: vareximaging.com

Informationen zu Varex

Varex Imaging Corporation ist ein führender Innovator, Designer und Hersteller von Röntgenbildgebungskomponenten, zu denen Röhren, digitale Detektoren und andere Bildverarbeitungslösungen gehören, die Schlüsselkomponenten von Röntgenbildgebungssystemen sind. Varex hat eine über 65-jährige Geschichte erfolgreicher Innovation und seine Komponenten werden in der medizinischen Bildgebung sowie in industriellen und sicherheitsrelevanten Bildgebungsanwendungen eingesetzt. OEM-Hersteller von Röntgenbildgebungssystemen verwenden weltweit zur Erkennung, Diagnose und zum Schutz die Röntgenquellen, digitalen Detektoren, Verbindungsgeräte und Bildbearbeitungssoftware des Unternehmens als Komponenten in ihren Systemen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah. Varex beschäftigt in Produktionsstätten und Servicecentern in Nordamerika, Europa und Asien rund 2.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen über Varex finden Sie unter vareximaging.com.

Informationen erhalten Sie von: Kirstie Mogilner Marketing Manager +44 (0) 7909449409 | kirstie.mogilner@vareximaging.com

Howard Goldman Director of Investor & Public Relations +1 (801) 978-5274 | howard.goldman@vareximaging.com

