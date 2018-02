Goodscends Vitamin K2 hat großen Auftritt im New Yorker Times Square und 15. Pariser Arrondissement, China präsentiert seine Kompetenz bei intelligenter Fertigung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Goodscend Pharm. Sci & Tech. Co., Ltd. ("Goodscend"), hat Anfang 2018 auf den großen Werbetafeln über dem New Yorker Times Square und im 15. Pariser Arrondissement mit seiner Vitamin-K2-Marke für Aufsehen gesorgt.

Vitamin K2 gilt in der weltweiten Healthcare-Community als revolutionäres Vitamin. 1934 entdeckte der dänische Biochemiker und Physiologe Carl Peter Henrik Dam Vitamin K und wies seine fettlöslichen Eigenschaften nach. 1943 erhielt Henrik Dam den Nobelpreis für Medizin für seine gemeinsame Arbeit mit Edward Doisy bei der Entdeckung von Vitamin K2. Vitamin K2 findet heute in entwickelten Märkten wie Europa, USA und Japan breite Anwendung in der Forschung zur Prävention von Osteoporose, Arteriosklerose und Krebs.

Goodscend ist ein großes Hightech-Unternehmen im Bereich Healthcare, das Healthcare- und Pharma-Produkte erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet. Das Unternehmen hat durch den rasanten Ausbau seiner Präsenz in internationalen Märkten viel Aufmerksamkeit erregt. Laut einem Bericht des führenden globalen Marktforschungsunternehmens HTF Market Intelligence Consulting Private Limited aus dem Jahr 2017 ist Goodscends MK-4, ein aktiver pharmazeutischer Wirkstoff (API) in seinen Vitamin-K2-Produkten, im weltweiten Vergleich weiterhin eines der umsatzstärksten Produkte seiner Art. Über langfristige Partnerschaften mit mehreren führenden globalen Healthcare-Unternehmen ist der Wirkstoff heute in 17 Ländern und Regionen erhältlich.

Hochreines Vitamin K2

Das Hochtechnologieunternehmen Goodscend entwickelt proprietäre Hightech-Produkte mit hohem Mehrwert. Durch jahrelange, kontinuierliche Verbesserung der Herstellungsverfahren für K2-Produkte konnte Goodscends bei MK-4, MK-7 und MK-9 einen Reinheitsgrad von 98 Prozent erzielen. Im weltweiten Vergleich verfügen diese Vitamine über einen der höchsten Anteile an aktiven Wirkstoffe.

Das Ziel: Zu einer Branchengröße aufsteigen

Als einer der Weltmarktführer beim Verkauf des K2-API MK-4, der eher im Hintergrund agiert, arbeitet Goodscend weiterhin mit Hochdruck an der Entwicklung von Vitamin-K2-Produkten für den Healthcare-Markt. Goodscends K2, eine schnell wachsende Marke auf dem Markt für Healthcare-Produkte, hat Chinas Fortschritte auf dem Gebiet der intelligenten Fertigung auf den großen Werbetafeln über dem New Yorker Times Square und im 15. Pariser Arrondissement vor einem Weltpublikum präsentiert.

