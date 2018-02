Medsquare auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2018: Überwachung der Patientendosis und Richtlinie 2013/59/Euratom

Paris (ots/PRNewswire) - Auf dem ECR präsentiert Medsquare vom 1. bis 4. März die neuesten Funktionen seiner Überwachungslösung für die Patientendosis, Radiation Dose Monitor (RDM) , an Stand 515, Halle X5.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160614/378900LOGO )

Medsquare stellt anlässlich des ECR die neueste Version des RDM vor:

- Automatischer Dosisbericht - Berechnung der Organdosis in der Nuklearmedizin und im Scanner - Effektive Dosis: Berechnung in der Nuklearmedizin und im Scanner - Simulationstools - Schwenktisch

Währenddessen stellt Lama Hadid-Beurrier vom Lariboisière-Krankenhaus am 28. Februar die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie zur Bewertung des RDM Peak Skin Dose-Moduls vor (Modul zur Messung der maximalen Hautdosis). Sie erklärt: "Das Hautdosis-Berechnungsmodul des RDM ist ein wichtiges Tool zur Verbesserung der Nachsorge bei Patienten in der interventionellen Radiologie, besonders wenn bei diesen der Alarmschwellenwert für das Auftreten deterministischer Effekte überschritten wurde. Das interaktive Hautdosis-Mapping des RDM ist außerdem sehr hilfreich zur Schulung von Fachpersonal im Patienten-Strahlenschutz sowie zur Verbesserung von Praktiken. Diesen Prinzipien wird in der kommenden Vergleichsvereinbarung infolge der Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom (die neue Grundnormen für den Strahlenschutz festlegt) besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden."

Richtlinie 2013/59/Euratom: ein Schritt zum Strahlenschutz für Patienten

"Jetzt geht es in erster Linie um Strahlenschutz", sagt Karen Frangié, Communication Leader. Sie betont, dass dieses hochbrisante Thema zu einem weltweiten Appell an medizinische Fachkräfte führte, sich an die in der Richtlinie festgelegten Strahlenschutzprinzipien zu halten.

Der 6. Februar 2018 war der Stichtag für die Mitgliedsländer zur Umsetzung der Richtlinie in landesweite Gesetze. Konzepte, die Organisationen in der Gesundheitsversorgung jetzt berücksichtigen müssen, sind Optimierung, Rechtfertigung und Verfolgbarkeit der Dosis sowie die Bewertung professioneller Praktiken. Die RDM-Lösung spielt eine wichtige Rolle in dieser neuen Gesetzgebung, da sie die Lösung schlechthin zur Einhaltung der EU-Richtlinie ist.

Medsquare beschleunigt seine Entwicklung auf dem europäischen Markt

Medsquare beliefert bereits den Großteil des Strahlendosismarkts in Frankreich und nimmt damit in diesem Land eine Führungsposition ein. Dank seiner Partnerschaften mit wichtigen Herstellern kann das Unternehmen hohe Ambitionen verfolgen, sowohl in Frankreich als auch im Ausland. "Wir haben gerade eine neue Entwicklungsphase begonnen", sagt Dominique Gabriel, CEO von Medsquare. "Der Vertrieb des RDM bei wichtigen Akteuren im Markt wie Carestream, Guerbet und Siemens wird die Sichtbarkeit unserer Überwachungslösung für Patientendosen verbessern. Dank dem Zusammenschluss mit starken Partnern, seiner Vertriebsstruktur und Schulungsaufträgen kann Medsquare jetzt sein Wachstum beschleunigen."

Informationen zu Medsquare

ECR 2018

Medsquare 17 rue du Jura 75013 Paris - France T: +33(0)1-55-25-62-50 contact@medsquare.com

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website: www.medsquare.com

Pressekontakt:

Karen Frangie

+33(0)1-53-55-21-05

k.frangie@medsquare.com

Original-Content von: Medsquare, übermittelt durch news aktuell