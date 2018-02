Vieworks stellt seine neuen VIVIX-Detektoren für die digitale Radiographie auf dem ECR 2018 vor

Anyang, Südkorea und Wien (ots/PRNewswire) - Neben seinem hochwertigen und populären neuen Produkt VIVIX-S 1417N präsentiert Vieworks auf dem ECR 2018 ein branchenführendes Portfolio an Flachbilddetektoren.

Vieworks, ein führender Anbieter von integrierten Bildbearbeitungslösungen, präsentiert auf dem ECR 2018 neben seinem leistungstarken Flachbilddetektor-Modell VIVIX-S 1417N ein umfassendes Portfolio an Flachbilddetektoren. Die Veranstaltung findet vom 28. Februar bis zum 4. März im Austria Center Vienna in Wien, Österreich, statt. Vieworks stellt am Messestand #304 (Expo X3) aus.

Vieworks bietet eine Voransicht seines neuen Flachbilddetektors VIVIX-S 1417N, der sich durch exzellente Bildqualität und hohe Geschwindigkeit auszeichnet und auf die beschäftigten Arbeitsabläufe medizinischer Einrichtungen abgestimmt ist. Im Februar 2017 erhielt Vieworks die FDA-Zulassung und im April 2017 die CE-Zulassung für VIVIX-S 1417N.

Hauptmerkmale:

- Anytime(TM) : Vieworks herausragende automatische Belichtungsmessungsfunktion (automatic exposure detection, AED) ist für ihre große Zuverlässigkeit und hohe Sensibilität bekannt, die im Vergleich mit einer Triggerleitung für digitales Röngten ohne den Verlust von Bildqualität erreicht wird. - Nahbereichskommunikation (Near Field Communication, NFC): NFC ermöglicht eine rasche und einfache Konfiguration, so dass Medizinern die Anwendung des Detektors in mehreren Röntgenräumen erleichtert wird. - Schnelle Datenübertragung: 802.11ac-Drahtloskommunikation mit drei internen Antennen ermöglicht Krankenhäusern mittleren und großen Umfangs einen rascheren Durchsatz. Eine kurze Booting-Dauer von 15 Sekunden trägt ebenfalls zur Verkürzung der Durchlaufzeit bei. - Längere Akku-Laufzeit: Das jederzeit austauschbare Doppelakku-System ermöglicht Medizinern den Batterieaustausch ohne den Detektor ausschalten zu müssen. Das duale Akkusystem ist bis zu 8 Stunden einsatzfähig. - Staub- und wasserabweisend (IP56): Verbesserte Lebensdauer senkt Wartungskosten.

Neben dem VIVIX-S 1417N präsentiert Vieworks seine komplette Produktpalette an leistungsstarken Flachbilddetektoren, einschließlich des VIVIX-D 1717G, ein dynamischer TFT-Flachbilddetektor für die Bereiche Radiologie und Fluoroskopie, der eine Bildfrequenz von bis zu 10 Bildern pro Sekunde bei voller Auflösung bietet. Unter http://www.vieworks.com erhalten Sie weitere Informationen.

Informationen zu Vieworks Co., Ltd.

Vieworks bietet fortschrittlichste Flachbilddetektoren für die digitale Radiographie und digitale Fluoroskopie. Seit 1999 zählt Vieworks zu den führenden Herstellern von Röntgendetektoren, die sich durch moderne Verfahren im Bereich der digitalen medizinischen Bildverarbeitung, robuste Hardware und exzellenten Bedienkomfort auszeichnen. Vieworks hausinternes Forschungs- und Entwicklungsteam konzipiert, entwickelt und produziert, um Ihren Ansprüchen mit den besten Lösungen entgegenkommen zu können. Vieworks Software, einschließlich der Bilderfassungs-Applikation sowie des optimierten PACS-Systems, bietet zahlreiche Tools, die die täglichen Arbeitsabläufe an medizinischen Einrichtungen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vieworks.com.

