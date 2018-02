Hexaware startet seine integrierte bevölkerungsbezogene Gesundheitsplattform CarrotCube in der Salesforce Health-Cloud

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Hexaware Technologies Ltd., der durch rasantes Wachstum und Automation definierte Anbieter der nächsten Generation von IT-, BPO- und Beratungsdiensten, gab heute den Start seiner integrierten bevölkerungsbezogenen Gesundheitsmanagement-Lösung CarrotCube (http://www.carrotcube.com) bekannt, die sich in der Salesforce Health Cloud befindet. Vorgestellt wird die integrierte Lösung, die die vereinheitlichte Patientenansicht, nachweisliche Versorgungsmanagement-, Risikostratifikations- und Qualitätsanalysekapazitäten der Arbeitsvorgänge, Patientenbindung und Kommunikationsmittel der Salesforce HealthCloud nutzt, bei der HIMSS 2018 im kommenden Monat.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Hexaware, um dem werteorientierten Versorgungsmarkt besser dienen zu können," sagte Susan Collins, stellvertretende Direktorin und Geschäftsführerin der Gesundheitsversorgung & Biowissenschaften bei Salesforce. "Mit der Expertise von Hexaware im Gesundheitswesen und in den klinischen Geschäftsprozessdienstleistungen in Verbindung mit Salesforce' Erfahrungen im Kunden- und Patientenbeziehungsmanagement sind wir gemeinsam in der Lage, eine Lösung vorzustellen, die die Versorgungslücken in der bevölkerungsbezogenen Gesundheitsversorgung auf einzigartige Weise schließt und den Anforderungen von Gesundheitsversorgern gerecht wird, die den Schwerpunkt ihres Versorgungsmodells auf den Patienten umstellen."

"CarrotCube soll die aktuell kurzsichtige Haltung gegenüber der bevölkerungsbezogenen Gesundheitsversorgung durch eine einfach zu implementierende Lösung neu gestalten, mit der es den Versorgern gelingt, alle drei Dimensionen des 'Triple Aim' zu erfüllen und die werteorientierten Erstattungen in vollem Maße zu nutzen," sagte Milan Bhatt, globaler Leiter des Gesundheitswesens bei Hexaware. "Über die Partnerschaft mit Salesforce, dem führenden Unternehmen im Kundenbeziehungsmanagement, sind wir höchst erfreut. Unsere kombinierte Lösung wurde nicht allein zur Erfüllung des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsversorgungsbedarfs geschaffen, sondern gilt auch als richtungsweisend für die Zukunft der Gesundheitsversorgung an sich."

Hexaware veranstaltet ein noch vor Beginn der Konferenz geplantes Symposium über bevölkerungsbezogenes Gesundheitsmanagement und stellt zeitgleich dazu das CarrotCube an Stand-Nr. 10720 bei der HIMSS 2018 vor. Die HIMSS18 findet vom 5. bis 9. März 2018 im VENETIAN - PALAZZO - SANDS EXPO CENTER im amerikanischen Las Vegas statt.

