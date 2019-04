SANY

SANY stellt auf der bauma 2019 intelligente Produktion vor

Vom 8. bis zum 14. April fand in München, Deutschland, die bauma 2019, die globale Messe für Baumaschinen, statt. Als eine der weltweit am weitesten industrialisierte Region steht der europäische Markt für Baumaschinen schon seit Langem für die Ausrichtung auf Highend-Geräte und modernste Technik. Die Ausstellung konnte mehr als 3.500 Aussteller aus der ganzen Welt sowie fast 600.000 Besucher anziehen.

SANY war auf der bauma 2019 der größte chinesische Aussteller und stellte am SANY-Stand (FN.620/9) auf einer Fläche von 4.086 Quadratmetern seine Bagger, Kräne, Straßenhobel, Walzen, Rammen und Hafenmaschinen vor.

Bagger erhielten besonders viel Aufmerksamkeit

Das größte Highlight am Stand von SANY waren die Bagger. SANY zeigte auf dieser Messe zum ersten Mal 13 brandneue Produkte, die die Emissionsvorgaben in Europa und in den Vereinigten Staaten erfüllen. Diese Maschinen, die für den europäischen und den amerikanischen Markt gedacht sind, umfassen 8 Mini-Bagger, 3 mittelgroße Bagger und 2 große Bagger. Diese verfügen über umweltfreundliche Motoren, hoch effiziente Schlüsselkomponenten sowie Schnellwechsler, mit deren Hilfe nach Bedarf mehr als 10 verschiedene Anbaugeräte genutzt werden können. Damit wird die Leistung der Maschinen gesteigert und gleichzeitig der Energieverbrauch gesenkt.

Unter den Maschinen befindet sich der SY155W, der erste hydraulische Radbagger von SANY, der wegen seines hoch modernen hydraulischen Fahrgetriebes, seiner Steigfähigkeit und der Leistungsfähigkeit im Gelände im Rampenlicht der Baubranche steht.

Der SANY-Bagger ist bereits seit acht Jahren der Top-Seller auf dem heimischen Markt für Bagger. Jetzt, da die wettbewerbsfähigen Produkte von SANY auf den europäischen Markt kommen, finden diese qualitativ hochwertigen und umweltfreundlichen Erdbewegungsmaschinen große Beachtung bei den Insidern der Branche.

Integrierte Technologien erobern den Markt

Neben den Baggern war der SRC900C, ein brandneuer Geländekran, ein weiteres Highlight der Ausstellung. Der SRC900C, ausgestattet mit der Technologie für automatisches Fahren, Cranemax-Hebesimulation und weiteren modernen Technologien, demonstriert sämtliche der jüngsten Errungenschaften von SANY im Bereich der Digitalisierung und anderen top-aktuellen Bereichen.

Bereits am ersten Tag der bauma 2019 wurde die Maschine von einem Kunden aus Kuwait gekauft.

Ein weiteres Messe-Debüt hatte die neue Betonmaschine, in die chinesisch-deutsche Technikelemente integriert sind.

Die brandneue Ramme SR285RW10, die über eine hohe Stabilität verfügt und extrem zuverlässig und hoch effizient ist, wurde vom Messepublikum ebenso gut aufgenommen wie von den Kunden. Die auf der bauma 2019 vorgestellten Straßenbaumaschinen der C8-Serie zeigten einmal mehr die Stärke von SANY als der weltweit führende Hersteller von Straßenbaumaschinen.

Fruchtbare Ergebnisse im Hinblick auf die Globalisierung

SANY hat im Rahmen dieser Messe einige Aktionen durchgeführt, um sich bei seinen weltweiten Kunden und Händlern zu bedanken, aber auch, um zu zeigen, dass seine Ergebnisse auf den ausländischen Märkten sich durchaus sehen lassen können.

SANY exportierte im Jahr 2018 mehr als 6.000 Bagger auf den Weltmarkt, was in diesem Bereich mehr als 30 Prozent des gesamten chinesischen Exportvolumens war und womit das Unternehmen wieder "Export-Champion" war.

Auf der bauma 2019 veranstaltete SANY auch eine Reihe von hochwertigen Events, wie etwa den SANY-Gipfel der globalen Bagger-Händler 2019. Hierüber pflegt SANY sein internationales Image und führt seine internationale Ausrichtung in ein neues Zeitalter.

In den vergangenen Jahren hat SANY mit Nachdruck sein Auslandsgeschäft ausgeweitet. Dank der Beschleunigung bei seiner Internationalisierung hat sich SANY zu einem weltweit bekannten Ausrüster entwickelt.

Im Jahr 2018 haben die Verkaufszahlen von SANY im Auslandsgeschäft einen Wert von mehr als 15 Milliarden Yuan (2,23 Milliarden US-Dollar) erreicht, was im Jahresvergleich ein Anstieg von 27 Prozent war und in der Geschichte des Unternehmens den höchsten je in diesem Bereich erzielten Wert darstellte. Die 10 Vertriebsregionen von SANY außerhalb Chinas trugen 41 Prozent der Verkäufe des Unternehmens im Ausland bei.

Der Verkaufsumsatz von SANY Europe schnellte um 51 Prozent nach oben, was einen erheblichen Anteil am Wachstum von 206,1 Prozent bei den Bagger-Verkäufen ausmachte bzw. beim Verkauf von Hafenmaschinen, der um 191,7 Prozent angestiegen war. SANY Europe gehört zu den aussichtsreichsten Geschäftsregionen von SANY.

