SANYs Geschäftsentwicklung erreicht im Jahr 2018 die beste Bilanz der Geschichte

SANY Heavy Industry (im Folgenden SANY genannt) veröffentlichte den Jahresbericht 2018 und gab bekannt, dass das Unternehmen einen Jahresumsatz von 55,822 Milliarden Yuan (8,329 Milliarden USD) erzielte, ein Wachstum von 45,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der den Aktionären des börsennotierten Unternehmens zurechenbare Reingewinn erreichte 913 Millionen USD, ein Wachstum von 192,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

SANY Heavy Industry hat im Jahr 2018 bemerkenswerte Erfolge und das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt.

Hauptprodukte dominieren die führende Marktposition

Dem Jahresbericht zufolge erzielte der SANY Bagger einen Umsatz von 2,87 Mrd. USD, ein Wachstum von 40,8% gegenüber dem Vorjahr, wobei er seit acht Jahren der meistverkaufte Bagger auf dem heimischen Markt ist. Dank der führenden F&E-Kapazitäten von SANY verfügen die Bagger über erstklassige Qualität und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt.

Maschinen für Betonarbeiten erreichten einen Umsatz von 2,53 Mrd. USD, ein Wachstum von 34,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und bilden die Marke Nr. 1 auf der ganzen Welt. Hebezeuge erreichten einen Umsatz von 1,39 Mrd. USD, ein Wachstum von 78,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei deutlich verbesserter Marktposition. Rammmaschinen erreichten einen Umsatz von 698 Mio. USD, ein Wachstum von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sind heute wegen ihres kontinuierlich steigenden Marktanteils die Marke Nr. 1 in China.

Schnelles Wachstum im Überseemarkt

SANYs Auslandsumsatz erreichte 2,03 Milliarden USD, ein Wachstum von 17,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zu dem rasanten Wachstum trugen die acht Übersee-Vertriebsregionen von SANY einschließlich Südostasien, Indonesien und Lateinamerika sowie die überseeischen Industrieparks wie SANY India, SANY Europe und SANY America bei.

Es ist erwähnenswert, dass der Verkauf von Baggern auf dem Überseemarkt ein schnelles Wachstum verzeichnete und der Marktanteil im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist.

Digitale und intelligente Transformation

SANYs digitale und intelligente Transformation erzielte im Jahr 2018 beachtliche Erfolge.

Das Unternehmen hat die Digitalisierung und den intelligenten Ausbau in den Bereichen Marketing, F&E, Lieferkette, Finanzen und Service erheblich vorangetrieben und eine Reihe von digitalen Projekten wie PLM, CRM, SCM und GSP durchgeführt, um die Produktionsanlagen mit den Verkaufseinrichtungen zu verbinden.

Bemerkenswerte Erfolge bei F&E und Innovation

Bis 2018 hatte SANY 8.107 Patente angemeldet und verfügt über 6.657 genehmigte Patente, was das Unternehmen zur Nummer eins in der heimischen Industrie machte.

Im Jahr 2018 führte SANY eine Reihe neuer Produkte ein, darunter die Bagger der H-Serie SY155H, SY225H, SY305H, SY395H, den ersten fahrbaren Hydraulikbagger SY155 und den Geländekran SAC2200T.

SANY verbesserte die Forschung und Entwicklung im Bereich intelligenter, unbemannter und umweltfreundlicher Produkte, darunter intelligente Bagger, unbemannte Rollen, der unbemannte Geländekran SRC600C und der ferngesteuerte Geländekran SAC1100S.

Auszeichnungen für gute Markenreputation

Liang Wengeng, Vorsitzender von SANY Heavy Industry, wurde 2018 vom Fortune Magazine als "The Top 100 outstanding private entrepreneurs in the past 40 years of reform and opening-up" ausgezeichnet und unter "The 50 most influential business leaders in China in 2018" gelistet.

SANY erhielt auch Auszeichnungen für "die am meisten bewunderten chinesischen Unternehmen im Jahr 2018", "die 500 besten Unternehmen Chinas", "die einflussreichsten innovativen Unternehmen" und den "chinesischen Markenleistungspreis in den letzten 40 Jahren der Reform und Öffnung".

Darüber hinaus ist SANY seit 10 Jahren die renommierteste Marke für chinesische Baumaschinenanwender. Der Bagger SANY SY395H gewann den Hauptpreis "Goldener Finger" der "50 besten Jahresprodukte 2018 chinesischer Baumaschinen". Das Drehbohrgerät SANY SR285R-C10 gewann den Goldpreis für Marktleistung für seinen überwältigenden inländischen Marktanteil.

