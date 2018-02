Red Bull Air Race wählt das VectorNav VN-300 für Bordtelemetrie

Dallas (ots/PRNewswire) - VectorNav Technologies, ein führender Anbieter von integrierten inertialen Navigationssystemen, freut sich, bekanntzugeben, dass Red Bull Air Race sich für die an der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft teilnehmenden Maschinen der Master Class für das GNSS-gestützte VectorNav VN-300 inertiale Navigationssystem mit Doppelantenne als Hauptquelle für Telemetriedaten vom Flugzeug entschieden hat. Das VN-300 wurde erstmals anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der Saison 2018 in Abu Dhabi in allen 14 Flugzeugen eingesetzt, um Echtzeit-Telemetriedaten zu bieten, die zum Bewerten, für die Rennsimulation und für Virtual Reality-Anwendungen verwendet werden.

Im Rahmen der 2003 eingeführten Red Bull Air Race Weltmeisterschaft fanden bislang weltweit über 80 Rennen statt. In der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft treten die weltbesten Rennpiloten in einem reinen Motorsport-Wettbewerb gegeneinander an, der Schnelligkeit, Präzision und Geschick kombiniert. Mit den schnellsten, agilsten und leichtesten Rennflugzeugen erreichen Piloten eine Geschwindigkeit von bis zu 370 km/h und halten dabei Fliehkräfte von bis zu 10 G aus, während sie im Niedrigflug einen Slalom-Parcours meistern, der auf 25 Meter Höhe durch luftgefüllte Pylone abgesteckt ist. Piloten erhalten u.a. Zeitstrafen für das Berühren einer Pylone, das inkorrekte Passieren eines Air Gates oder wenn die 10 G-Grenze länger als nur 0,6 Sekunden überschritten wird.

Da es sich um Einzelsport handelt, benötigen Zuschauer einen Referenzpunkt, um den Unterschied zwischen den Flugbahnen und der Geschwindigkeit der Piloten auf der Rennstrecke zu sehen. Red Bull Air Race Live TV nutzt eine Augmented Reality- (AR-)Lösung, die als Ghost Plane bekannt ist, um die Flugbahn der Piloten zum Echtzeit-Vergleich bei Kopf-an-Kopf-Rennen und im Final 4 anzuzeigen, das den Gewinner des Rennens nach Bestzeit bestimmt. Das Ghost Plane wird durch die Positions-, Geschwindigkeits- und Lagedaten angetrieben, die während des Fluges vom inertialen Navigationssystem (INS) an Bord gesammelt werden.

Entscheidend für den Erfolg des Ghost Planes ist die Genauigkeit der Telemetriedaten, die angesichts der hohen Dynamik, zu der es während des Flugs kommt, extrem schwierig zu erhalten sind. Wenn beispielsweise ein Flugzeug durch eine Schikane rast und sich dann in ein senkrechtes Wendemanöver begibt, gehen die GPS-Signale verloren, sodass sich das INS alleine auf die Trägheitssensoren verlassen muss, um die Position und Geschwindigkeit präzise zu schätzen, bis das GPS-Signal im Horizontalflug wiederhergestellt ist. Alvaro Navas, Sport Technical Manager für das Red Bull Air Race, sagt: "Wir haben mehrere verschiedene inertiale Navigationssysteme bewertet und hatten Probleme, eines zu finden, das auch bei unseren Dynamiken funktioniert. VectorNavs VN-300 war das einzige Produkt, das die Datengenauigkeit für Lage, Position und Geschwindigkeit bieten konnte, die wir benötigen - und das serienmäßig. Es war keine Anpassung nötig. Der Sensor ist wirklich unglaublich!"

Mit weniger als 30 Gramm Gewicht ist der VectorNav VN-300 das weltweit kleinste GNSS-gestützte INS mit Doppelantenne und wird in vielen Anwendungen verwendet, die von autonomen Fahrzeugen bis zur Antennen-Ausrichtung für Satellitenkommunikation und Luftüberwachungsanwendungen reichen. Gordon Hain, VectorNav Product Manager: "Wir freuen uns wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit Red Bull Air Race. Wir können nicht nur den Schiedsrichtern und Zuschauern präzise Daten bieten, sondern Piloten und Taktikern auch wertvolle Informationen zukommen lassen. Mit den VectorNav-Daten können sie die eigentlichen Flugbahnen mit ihren Simulationen vergleichen, um Bereiche ausfindig zu machen, die einer Verbesserung bedürfen. Wir freuen uns auf die weitere Arbeit mit Red Bull Air Race in der Saison 2018 und darüber hinaus."

Informationen zu VectorNav Technologies:

VectorNav Technologies ist der führende Innovator und Hersteller von integrierten Navigationslösungen, der die neuste MEMS-Inertialsensoren- und GPS/GNSS-Technologie verwendet. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 stellt VectorNav weltweit Systemintegratoren in den Bereichen Militär, Luftfahrt, Schifffahrt und Robotik mit SWaP-C-optimierten, leistungsstarken Navigationssystemen bereit. VectorNav verfügt über einzigartige Erfahrung in der Anwendung digitaler Filter- und Sensorkalibriertechniken, die bereits seit Jahrzehnten in der Raumfahrt genutzt werden, für hochmoderne MEMS-basierte Inertial- und GPS-/GNSS-Technologie.

Informationen zum Red Bull Air Race:

