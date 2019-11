Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH

Neues KNE-Video: "Qualitätssicherung von Fledermausgutachten und Windenergieausbau"

Das "Qualitätssicherung von Fledermausgutachten und Windenergieausbau" gibt einen Einblick in das Anliegen und die Ergebnisse des Fachdialogs "Qualitätssicherung von Fledermausgutachten für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen".

Fledermausgutachten werden regelmäßig im Zuge der Planung und Genehmigung von Windenergievorhaben erstellt und dienen der Bewertung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit durch die zuständigen Behörden. Deren Qualität wird jedoch kontrovers diskutiert. Auf Einladung des KNE erörterten daher die relevanten Akteure gemeinsam, wie die Qualität von Fledermausgutachten noch besser gesichert werden könnte.

"Wie die Fragestellungen bearbeitet und welche Diskussionen geführt wurden, stellen wir in unserem Kurzfilm kompakt und eingängig dar", erklärt Dr. Mathis Danelzik, Leiter des Fachdialogs. "Das Video fasst die Ergebnisse des Fachdialogs zusammen und gibt einen Einblick in die Komplexität des Themas", so Danelzik weiter.

Als Ergebnisse kristallisierten sich drei bedeutsame Empfehlungen heraus: die Weiterentwicklung der naturschutzfachlichen Leitfäden der Länder sowie ein adäquates Fortbildungssystem, das die fortlaufende Qualifizierung der Behördenmitarbeiter und der Gutachter sicherstellt.

Die Publikation zum Fachdialog

Die Empfehlungen des KNE-Fachdialogs hat das KNE auch in der umfassenden Publikation "Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Fledermausgutachten für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen" veröffentlicht:

Die KNE-Videothek

Die Kurzfilme in der KNE-Videothek veranschaulichen komplexe Sachverhalte und Regularien der naturverträglichen Energiewende. Zum YouTube-Kanal des KNE: https://www.youtube.com/channel/UCkkfbmcJs7ga5YGlKk_U8mQ

Der KNE-Fachdialog zur "Qualitätssicherung von Fledermausgutachten in Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen wurde durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

