ACG unterzeichnet Absichtserklärung mit Applied DNA Sciences zur Verbesserung der Technologie für die Authentifizierung und Rückverfolgbarkeit von Kapseln für die Pharma- und Nutrazeutikindustrie

Stony Brook, New York und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Molekulare Markierung von Kapseln soll Fälschungen verhindern

Die Absichtserklärung zwischen Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ: APDN) ("Applied DNA" oder das "Unternehmen") und ACG erteilt ACG die Nutzungsrechte für die bewährten SigNature®-Molekularmarkierungs- und Authentifizierungstechnologien von Applied DNA. Damit können molekular markierte leere Hartschalenkapseln entwickelt werden, um die Produkte der ACG-Kunden besser rückverfolgen und authentifizieren zu können. Nach der Absichtserklärung soll eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen werden.

Der Markt für leere Kapseln verzeichnete in den letzten zehn Jahren ein gesundes Wachstum und es wird damit gerechnet, dass er zwischen 2016 und 2021 um 7,2 % und bis 2021 auf 2,13 Mrd. US-Dollar ansteigen wird.

Durch die Entwicklung molekular markierter leerer Hartschalenkapseln werden die Kunden von ACG die Integrität jedes Vertriebskanals verbessern können. Außerdem wird es den Pharmaunternehmen mehr und sicherere Möglichkeiten bei der Untersuchung von vermuteten gefälschten Arzneimitteln bieten und dazu beitragen, das Vertrauen der Patienten und der Aufsichtsbehörden in die Pharmaunternehmen und ihre Lieferketten zu stärken.

Mithilfe der SigNature-Technologie von Applied DNA kann ein kundenspezifisches molekulares Tag in ein oder mehrere Materialien der Kapselkomponenten integriert werden. Diese Tags können so gestaltet werden, dass sie hartnäckig an einer Vielzahl von Substraten anhaften. Außerdem werden sie so optimiert, dass die Echtheit eines Produkts an jedem Punkt innerhalb der pharmazeutischen Lieferkette überprüft werden kann.

Zu dem Zusammenschluss zwischen ACG und Applied DNA meinte Selwyn Noronha, CEO von ACG Capsules: "In der pharmazeutischen Lieferkette werden immer mehr Fälschungen beobachtet und die Vorschriften verlangen von den Unternehmen, Strategien wie etwa Serialisierung einzusetzen, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken. Es besteht ein dringender Bedarf an innovativen und effektiven Lösungen für die Produktauthentifizierung, Rückverfolgbarkeit und Integrität der Lieferkette. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit Applied DNA ein ausgezeichneter Schritt zur Bekämpfung des Fälschungsproblems ist, mit dem sich die Branche derzeit auseinandersetzen muss. Da auf der ganzen Welt strengere regulatorische Normen und Standards eingeführt werden, müssen die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen in der Lieferkette unbedingt verbessert werden. Durch den Zusammenschluss erhalten Pharmaunternehmen bessere Werkzeuge an die Hand, um durch die verbesserten Rückverfolgungslösungen in der gesamten Lieferkette Fälschungen verhindern zu können.

Dr. James Hayward, Präsident und CEO von Applied DNA, kommentierte die Zusammenarbeit: "Wir sind stolz auf die Bekanntgabe der Unterzeichnung der Absichtserklärung und begeistert von dieser neuen Entwicklung von ACT, der "On-Dose"-Authentifizierung für Hartschalenkapseln mit der SigNature-Technologie zur molekularen Markierung und Echtheitsprüfung. Die Möglichkeit, eine Kapsel forensisch testen und ihre Herkunft schnell nachweisen zu können, ist ein großartiges Werkzeug für jeden Knotenpunkt in der pharmazeutischen Lieferkette, die dadurch sicherer und besser nachvollziehbar wird."

Informationen zu Applied DNA Sciences

Applied DNA ist ein Anbieter von molekularen Technologien zur Sicherheit der Lieferkette, gegen Fälschungen und Diebstahl, für die Produktgenotypisierung und die DNA-Massenproduktion im Diagnostik- und Therapeutikbereich.

Applied DNA stellt innovative, molekular-basierte Technologielösungen und -dienste zum Schutz von Produkten, Marken, ganzen Lieferketten und des geistigen Eigentums von Unternehmen, Regierungen und Verbrauchern vor Diebstahl, Fälschung, Betrug und Entwendung zur Verfügung. Die firmeneigene DNA-basierte Plattform "CertainT(TM)" kann zur Identifizierung, Kennzeichnung, Prüfung und Verfolgung von Produkten verwendet werden, um die Echtheit, Herkunft, Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität der Produkte zu gewährleisten.

Im Zentrum unserer Sicherheits- und Authentizitätslösungen steht dabei die nicht kopierbare SigNature® DNA-Plattform. Sie findet eine zentrale Anwendung in einer Reihe von Produkten, darunter SigNature®T und fiberTyping®, den Lösungen für Textilien und Bekleidung, BackTrac® und DNAnet® zum Schutz vor Diebstahl und Verlust sowie die leistungsstarke Track-and-Trace-Lösung digitalDNA®. Alle Lösungen bieten eine forensische Beweiskette und können bei der strafrechtlichen Verfolgung von Tätern eingesetzt werden. Applied DNA Sciences ist außerdem in die Großserienfertigung spezifischer DNA-Sequenzen mittels der Polymerase-Kettenreaktion involviert.

Informationen zu ACG

Die ACG-Gruppe ist der weltweit einzige Anbieter von integrierten Fertigungslösungen für die Pharmaindustrie. Das vielfältige Produktangebot von Kapseln, Folien und Beschichtungen, Engineering- und Inspektionssystemen erfüllt nicht nur die Anforderungen internationaler regulatorischer Anforderungen, sondern übertrifft diese bei weitem. ACG hat nur ein Ziel: Alles anzubieten, was für eine effiziente Kapsel- und Tablettenherstellung benötigt wird.

ACG verfügt über mehr als 5 Jahrzehnte an Erfahrung und ist in über 100 Ländern mit über 4.500 Mitarbeitern auf der ganzen Welt vertreten. Mit unserem kundenorientierten Ansatz, der Pflege von Kundenbeziehungen und nicht zuletzt dank unseres Wertgefühls und der transparenten Geschäftspraktiken haben wir es geschafft, viele treue, zufriedene Kunden und Partner gewinnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die von Applied DNA in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen können "zukunftsgerichtet" im Sinne des Private Securities Litigation Act von 1995 sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beschreiben die Zukunftspläne, Projektionen, Strategien und Erwartungen von Applied DNA und basieren auf Annahmen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Applied DNA liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Prognosen abweichen, da wir keine signifikanten Einnahmen vorweisen können und begrenzte finanzielle Ressourcen und eine eingeschränkte Marktakzeptanz haben. Weitere Gründe für Abweichungen von den Prognosen sind die Historie der Nettoverluste, der Wettbewerb auf dem Markt und verschiedene andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten und -Einreichungen von Applied DNA aufgeführt sind, einschließlich unseres am 28. Dezember 2017 eingereichten Jahresberichts auf Formular 10-K und unseres anschließenden Quartalsberichts auf Formular 10-Q, der am 8. Februar 2018 eingereicht wurde. Beide Berichte sind unter http://www.sec.gov erhältlich. Applied DNA übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments zu berücksichtigen, um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

