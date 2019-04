Gazprom Football for Friendship

Schulen auf der ganzen Welt feiern Internationalen Tag des Fußballs und der Freundschaft

Am 25. April ist der Internationale Tag des Fußballs und der Freundschaft. Er wurde dieses Jahr in Schulen und Sporteinrichtungen in mehr als 50 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika gefeiert. Zu den Veranstaltungen zählten Versammlungen, Trainings und Freundschaftsspiele mit Beteiligung der jungen Botschafter und Trainer des Internationalen Sozialprogramms für Kinder "Fußball für Freundschaft" von Gazprom, von bekannten Fußballspielern und Funktionären.

Im Rahmen des internationalen Tags des Fußballs und der Freundschaft nahmen mehr als 40.000 Teilnehmer an über 200 Veranstaltungen teil. Länder wie Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Bolivien, Frankreich, Italien, Japan, Kasachstan, Litauen, Moldawien, Nigeria, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Syrien, Tadschikistan, Usbekistan, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und Weißrussland führten die Internationale Lehrstunde des Fußballs und der Freundschaft durch. In Estland und Lettland wurde die offene Lehrstunde zusammen mit einem Training für junge Fußballspieler abgehalten. In Russland wurde der Tag in Schulen, Fußballakademien und den Clubs der 11 Gastgeberstädte der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland gefeiert.

In Bulgarien, Mazedonien und Rumänien trafen Schulkinder und die jungen Botschafter von Fußball für Freundschaft (Football for Friendship, F4F) berühmte Fußballspieler. Anschließend wurde der Trainer des Rumänischen Fußballbundes, Nana Falemi, von einem der jungen Journalisten des Programms interviewt.

Der berühmte serbische TV-Moderator und F4F-Botschafter Ivan Ivanovic und der Serbe Vujadin Savic, Fußballspieler beim FC Roter Stern, besuchten krebskranke Kinder. Sie erzählten den Kindern über die "Neun Werte" von Fußball für Freundschaft wie Freundschaft, Gleichheit und Gesundheit.

"Meiner Meinung nach benötigt der Jugendsport die aktive Unterstützung durch professionelle Fußballspieler. Die Feier des Internationalen Tags des Fußballs und der Freundschaft ermöglicht uns nicht nur, die wichtigsten Werte weiterzugeben, sondern schafft auch neue Fußballtraditionen. Das Schaffen und Bewahren von Traditionen und die Weitergabe von Erfahrungen sind wichtige Elemente für professionelles Wachstum und Erfolg in allen Lebensbereichen", meinte Mike Puig, CEO der Fußball-Jugendakademie in Barcelona und Sprecher des Internationalen F4F-Forums.

Der Internationale Tag des Fußballs, an dem junge Teilnehmer aus aller Welt beteiligt sind, wurde im Jahre 2014 als Bestandteil des Internationalen Sozialprogramms für Kinder "Fußball für Freundschaft" von Gazprom gegründet. An diesem Tag finden Freundschaftsspiele, Workshops, und Treffen mit Fußballstars statt und die Teilnehmer tauschen Freundschaftsarmbänder mit bekannten Athleten und Figuren des öffentlichen Lebens aus. Die Abschlussveranstaltung der siebten F4F-Saison findet vom 28. Mai bis 2 Juni 2019 in Barcelona statt.

