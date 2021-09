Lumenis Ltd

Lumenis und Baring Private Equity Asia wollen nach dem strategischen Verkauf von Lumenis Surgical für $1,07 Mrd. ihre Investitionen in den Bereichen Ästhetik und Vision beschleunigen

Yokneam, Israel und Hong Kong (ots/PRNewswire)

- Starke Investitionen in F&E, neue Geschäfte, weltweiter Vertrieb und Mitarbeiter

- "Aufregender Schritt in eine glänzende Zukunft" für ein führendes Unternehmen im Bereich der dualen Märkte

Lumenis, ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen Geräten für minimalinvasive ästhetische und visuelle Anwendungen, gab heute den Abschluss des Verkaufs seines Geschäftsbereichs Surgical an die Boston Scientific Corporation, einem weltweit führenden Hersteller von medizinischen Geräten, im Rahmen einer Transaktion im Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar bekannt.

Lumenis wird die geplanten Investitionen neu ausrichten und beschleunigen, um die Entwicklung der schnell wachsenden Geschäftsbereiche Aesthetic und Vision zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf F&E, globale Vertriebs- und Marketingkanäle sowie Geschäftsentwicklungsaktivitäten gelegt wird.

"Nach dem strategischen Verkauf von Lumenis Surgical haben wir nun die Aufgabe, Lumenis in den Märkten für Ästhetik und Vision durch starke Investitionen in den erstklassigen Technologien, Innovationen und Mitarbeiter von Lumenis voranzubringen", sagte BPEA-Geschäftsführer Yan Jiao. "BPEA wird nicht nur die bestehenden Kapazitäten von Lumenis ausbauen, sondern auch neue strategische Wachstumsmöglichkeiten verfolgen."

"Der Abschluss dieser Transaktion und die Übertragung des Surgical-Geschäfts an Boston Scientific - einschließlich des starken Produktportfolios, des globalen Teams und des israelischen Kompetenzzentrums für chirurgische Laser - stellt einen wichtigen Meilenstein dar und ist ein Beweis für die hervorragende Arbeit des Surgical-Teams. Der heutige Tag signalisiert einem aufregenden Schritt in Richtung einer glänzenden Zukunft für alle hier bei Lumenis", kommentierte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis.

"Wir haben mehrere bahnbrechende technologische Lösungen für Ästhetik und Vision entwickelt und eingeführt, die unsere Branche neu definiert und völlig neue Marktsegmente eröffnet haben. Wir wollen nun auf diesem Erfolg aufbauen, indem wir die Expansion unserer Geschäftsbereiche Aesthetics und Vision beschleunigen. Wir werden auch in unsere außergewöhnlichen globalen Teams investieren und sie weiter ausbauen, die Innovation und Marktführerschaft zu den entscheidenden Merkmalen unseres Unternehmens gemacht haben.

Ozer-Armon fügte hinzu: "Lumenis setzt sich nach wie vor für das erstklassige Qualitäts-, Service- und Leistungsniveau ein, das unsere Kunden, Partner und Patienten in den Bereichen Ästhetik und Vision erwarten. In den kommenden Monaten und Jahren planen wir, unsere Investitionen in diesen Bereichen deutlich zu erhöhen und unser erstklassiges Lösungsportfolio durch die Einführung neuer und innovativer Produkte, Dienstleistungen und digitaler Möglichkeiten weiter auszubauen."

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Ästhetik und Vision ist Lumenis ein unbestrittener Marktführer. Lumenis verfügt heute mehr denn je über ein umfangreiches Produktportfolio, das außergewöhnliche Lösungen für die vielfältigen, sich wandelnden Bedürfnisse von Ärzten und Patienten bietet.

Um mehr über Lumenis zu erfahren oder Karrierechancen, besuchen Sie www.lumenis.com.

Original-Content von: Lumenis Ltd, übermittelt durch news aktuell