Lumenis kündigt NuEra® Tight mit FocalRF(TM) Technologie an, einen Durchbruch bei ästhetischen Medizinprodukten, die jetzt in Europa und im Nahen Osten erhältlich sind und personalisierte Körperformungsbehandlungen bieten

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire)

Lumenis Ltd., das weltweit größte Unternehmen für energiebasierte Medizinprodukte für ästhetische, chirurgische und augenmedizinische Anwendungen, hat bekannt gegeben, dass die revolutionäre NuEra Tight mit FocalRF-Technologie jetzt auch in Europa und im Nahen Osten erhältlich sein wird. Körperformung bekommt mit NuEra Tight eine ganz neue Bedeutung, denn dieses Produkt bietet eine personalisierte Lösung für Fettreduktion, Hautstraffung, Cellulite- und Faltenreduktion - alles in einem einzigen Produkt.

NuEra Tight mit FocalRF-Technologie wurde entwickelt, um maßgeschneiderte Körperformungsbehandlungen zu bieten, die auf die besonderen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten sind. Die neue Technologie gibt den Behandlungsanbietern fortschrittliche Instrumente an die Hand, die klinische Indikationen und die spezifischen Körperbereiche der Patienten berücksichtigen.

"Es gibt keine Einheitslösung von der Stange. Deshalb haben wir NuEra Tight revolutioniert2, erläutert Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Wir haben den Bedarf an einer fortschrittlichen Lösung für nicht-invasive Körperformungsbehandlungen erkannt und daraufhin dieses neuartige Produkt entwickelt. NuEra Tight mit FocalRF-Technologie stimmt die Behandlungen auf die klinische Indikation und den betreffenden Körperbereich ab, wobei die verschiedenen Haut- und Gewebezustände während des gesamten Verfahrens genau erfasst werden. Die Behandlung wird also individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten."

"Immer mehr meiner Patienten versuchen, Fett an hartnäckigen Stellen abzubauen und ihre Haut zu straffen, um ihren Körper zu formen und Hauttexturprobleme wie Cellulite und Falten anzugehen", erklärt Freeda Tannous M.D., Dermatologe, Amman, Jordanien. "Dank der FocalRF-Technologie bin ich jetzt in der Lage, die Behandlung speziell auf die Bedürfnisse jedes Patienten zuzuschneiden und das gewünschte verbesserte Aussehen zu erreichen."

Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche des Systems arbeitet mit NuAPIC (Automatic Personalized Intelligent Control), das während des gesamten Verfahrens die therapeutische Temperatur gewährleistet, und mit dem innovativen NuLogic-Tool zur erweiterten Protokollanpassung, das eine weitere Personalisierung für eine optimale Behandlung ermöglicht.

"Meinen Patienten eine nicht-chirurgische Körperkonturierung anbieten zu können, die in einer einzigen Sitzung mit einem einzigen Gerät auf mehrere Indikationen abzielt, ist ein unglaublicher Vorteil", so Giovanni Luigi Rizzi, M.D., Mailand, Italien. "NuEra Tight kann für das gesamte Spektrum der körperformenden Behandlungen eingesetzt werden, es ist das einzige Körpergerät, das eine Klinik benötigt."

NuEra Tight ist in den USA, in APAC, Europa und im Nahen Osten entsprechend den lokalen regulatorischen Vorgaben erhältlich und wird im Laufe dieses Jahres in weiteren Ländern eingeführt.

Über Lumenis

Lumenis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich minimal-invasiver klinischer Lösungen für den Chirurgie-, Ophthalmologie- und Ästhetikmarkt und ein weltweit anerkannter Experte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, intensivem gepulstem Licht (IPL) und Hochfrequenz (HF). Seit über 50 Jahren haben die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungen neu definiert und zahlreiche technologische und klinische Goldstandards gesetzt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für bisher unbehandelbare Krankheiten geschaffen und fortschrittliche Technologien entwickelt, die die bestehenden Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen von Baring Private Equity Asia.

