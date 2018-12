Intelex tut sich mit dem Quality-&-SPC-Marktführer InfinityQS zusammen, um das umfassendste Cloud-Quality-Managementsystem anzubieten

Toronto (ots/PRNewswire) - Die neue Partnerschaft wird Branchenführer in den Bereichen EHSQ und SPC zusammenbringen, um Qualitätsmanagement durch Erfassung, Berichterstattung und Analyse von Echtzeit-Qualitätsdaten zu transformieren.

Intelex Technologies, ein führender Anbieter von Cloud-basierter Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software, gab heute die neue Partnerschaft mit dem führenden Anbieter von Quality Intelligence und SPC (Statistical Process Control), InfinityQS, bekannt.

InfinityQS® International, Inc. (InfinityQS), ist die globale Autorität im Bereich datengetriebene Fertigungsqualität. InfinityQS Enact ist eine Quality-Intelligence-Plattform, die die Erfassung, Berichterstattung und Analyse von Echtzeit-Qualitätsdaten beschleunigt und vereinfacht. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen einen oder mehrere Fertigungsbetriebe an zahlreichen Standorten betreibt, Enact ermöglicht es Organisationen, ihre dringlichsten Ziele zu erfüllen: Reduzierung von Schrott und Abfall, Verbesserung der Produktqualität und Einhaltung der Richtlinien.

Nicole Radziwill, Quality Practice Leader, Intelex, kommentierte in Bezug auf die neue Partnerschaft mit InfinityQS: "Den Überblick über außer Kontrolle geratene Aktionspläne zu behalten und jedes Qualitätsereignis mit anderen Informationen zu verbinden, die dem Unternehmen dabei helfen können, seine Hauptprobleme schneller zu beheben, ist schon immer eine riesige Herausforderung gewesen. Diese neue Partnerschaft wird Unternehmen dabei helfen, Qualitätsmanagement und Qualitätstechnik miteinander zu verbinden, um bessere Einsichten zu schaffen."

Intelex bringt die führende QMS-Plattform in der Branche als Teil seiner integrierten EHSQ-Lösung ein, um Echtzeit-Einsichten zu erfassen und beständige Verbesserung voranzutreiben. Das QMS von Intelex ermöglicht es Organisationen, die Kontrolle über ihre Qualitätsprozesse zu übernehmen, und bietet Ihnen eine breite Palette von Anwendungen, um Ihre Organisation durch risikobasiertes Denken, eine Kultur beständiger Verbesserung und niedrige Qualitätskosten (CoQ) zu transformieren.

Elie Mouzon, Chief Strategy Officer, Intelex, kommentiert weiter: "Zusammen können wir Organisationen detailliertere betriebliche Einsichten über ihre Qualitätsprozesse bieten und Managementkapazitäten durch das führende QMS von Intelex verbessern."

Jason Chester, Director von Global Channel Programs, InfinityQS sagt abschließend: "Die Optimierung des durchgängigen Qualitätsprozesses bei Herstellern kann ein komplexes Unterfangen sein, und zwar eines, das selten durch nur eine einzelne Lösung erzielt werden kann. Durch die Kombination der besten Kenntnisse von InfinityQS und Intelex können Hersteller ihre gesamten Qualitätsoperationen transformieren und sicherstellen, dass sie stets mit ihren übergeordneten Geschäftszielen übereinstimmen."

Über InfinityQS International, Inc.

InfinityQS® International, Inc. (InfinityQS) ist die globale Autorität in Bezug auf datengetriebene Fertigungsqualität. Die Quality-Intelligence-Lösungen des Unternehmens, Enact(TM) und ProFicient(TM), liefern beispiellose Visibilität und strategische Einsichten in das Unternehmen, vom Fertigungsbereich bis zum Vorstandsbüro. Sie befähigen Hersteller, Qualität aus neuer Perspektive zu sehen und sie von einem Problem in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Getrieben durch zentralisierte statistische Prozesskontroll-Analytik (SPC), bieten die InfinityQS-Lösungen operationelle Einsichten, um es Herstellern weltweit zu ermöglichen, Produktqualität zu verbessern, Kosten und Risiko zu verringern, Richtlinien einzuhalten oder zu verbessern und strategische datengetriebene Geschäftsentscheidungen zu treffen. InfinityQS hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Washington, D.C., und verfügt über Niederlassungen in Seattle, London und Beijing. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat zurzeit mehr als 2.500 Kunden, von den kleinsten Fertigungsunternehmen bis zu weltweit führenden Herstellern, einschließlich Ball Corporation, Boston Scientific, Graham Packaging und Medtronic. Weitere Informationen finden Sie unter: www.infinityqs.com.

Über Intelex Technologies

Mit mehr als 1.300 Kunden und 4 Millionen Nutzern in 150 Ländern ist Intelex Technologies Inc. ein Weltführer auf dem Gebiet von Environmental, Health, Safety & Quality (EHSQ) Management-Software. Seite 1992 haben seine skalierbare webbasierte Plattform und Anwendungen Kunden in allen Branchen dabei geholfen, Geschäftsleistungen zu verbessern, organisationsübergreifendes Risiko zu verringern und für eine nachhaltige Einhaltung von international akzeptierten Standards (wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und OHSAS 18001) sowie von behördlichen Anforderungen zu sorgen. Intelex ist eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Nordamerikas, wird seit sieben Jahren als "Great Place to Work" anerkannt, und ist Empfänger von Waterstones "Most Admired Corporate Cultures"-Auszeichnung sowie Deloittes "Best Managed Companies"-Auszeichnung. Weitere Informationen finden Sie unter:www.intelex.com

