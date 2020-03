ti&m

"ti&m-Trendstudie Versicherungen" - Die Versicherungsbranche steht vor großen Herausforderungen

Die Versicherungsbranche ist wie kaum ein Wirtschaftszweig von den Veränderungen durch den digitalen Wandel und den technologischen Fortschritt gefordert. Um die einzelnen Handlungsfelder zu identifizieren und daraus neue Geschäftsmodelle abzuleiten, haben ti&m und die Versicherungsforen Leipzig die "ti&m-Trendstudie Versicherungen" erarbeitet.

Für die Studie wurden zunächst 300 Personen in Deutschland zu den drei Lebenswelten Gesundheit, Wohnen und Mobilität befragt. Dadurch konnten die für die Befragten relevanten Themen in den einzelnen Lebenswelten identifiziert werden. Im Anschluss wurden, aufbauend auf den Ergebnissen, Tiefeninterviews mit Schweizer und Deutschen Versicherungsexperten geführt. Diese schätzten die Auswirkungen der Veränderungen ab und zeigten mögliche Geschäftsmodelle für die Versicherungswirtschaft auf. Einen kleinen Einblick bieten folgende Erkenntnisse:

1. Lebenswelt Gesundheit

Neue Technologien wie Wearables ermöglichen eine immer genauere Überwachung des menschlichen Körpers. Mit den daraus gewonnen Daten kann gleichzeitig die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten verbessert werden. Für Versicherungen sind diese Daten von unschätzbarem Wert, um individualisierte Tarife anzubieten oder auch um sie für die Prävention einzusetzen. Gleichzeitig tun sich dabei neue Fragen in den Bereichen Datenschutz, Datenmissbrauch und Datensicherheit auf.

2. Lebenswelt Wohnen

Durch Technologien wie smarte Lautsprecher, Sensoren und IoT-Geräte jeglicher Couleur werden Wohnungen zunehmend vernetzt. Das Smart Home ist daher keine ferne Zukunft mehr, sondern bald schon Realität. Für Versicherungen birgt dies sowohl Chancen als auch neue Gefahren. Die Sensoren in den Geräten können genutzt werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und möglichst zu verhindern. Gleichzeitig sind vernetzte Geräte auch Einfallstore für Angriffe wie etwa von Hackern.

3. Lebenswelt Mobilität

Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen nimmt stetig zu. Mit E-Scootern und -Bikes konnten sich neue Fahrzeuge etablieren. In naher Zukunft werden zudem selbstfahrende Autos im öffentlichen Straßenverkehr Realität werden. Für Menschen spielt dabei immer weniger eine Rolle, mit welchem Gefährt sie von A nach B kommen, daher werden multimodale Angebote stark an Bedeutung gewinnen. Auch bergen die veränderten Besitzverhältnisse Herausforderungen wie etwa in der Sharing Economy.

Leitfaden für Geschäftsmodelle der Zukunft

Die "ti&m-Trendstudie Versicherungen" vermittelt einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen Herausforderungen durch die technologischen Veränderungen. Die Studie zeigt die aktuellen Trends dabei so auf, dass sie Versicherungsunternehmen bei der Beurteilung der konkreten Situation unterstützt. Zudem hilft sie direkt die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Versicherungen können etwa neue Geschäftsfelder entdecken oder erhalten Ideen für die Anpassung der Produktpalette.

Die vollständige Studie können Sie auf der Website von ti&m gratis herunterladen: (www.ti8m.com/ueber-uns/publikationen/ti-m-Trendstudie-Versicherungen.html). Für vertiefende Fragen stehen die ti&m-Experten Holger Rommel (Holger.Rommel@ti8m.ch), Daniel Walther (Daniel.Walther@ti8m.ch) und Daniel Berger (Daniel.Berger@ti8m.ch) gerne zur Verfügung.

