Donald Glover und adidas Originals veröffentlichen Donald Glover Presents

- Donald Glover Presents ist die kreative Zusammenarbeit des Multitalent-Künstlers und der Kult-Marke für Sportbekleidung. -

- Glover präsentiert klassische adidas Schuh-Styles in ganz neuer Weise: den Nizza, den Continental 80 und den Lacombe. -

- Donald Glover Presents ist eine neue Kurzfilmreihe mit Glover und der preisgekrönten Schauspielerin, Komikerin und Filmproduzentin Mo'Nique. Die Serie wurde von Glover zusammen mit Royalty kreiert und von Mamag Studios produziert. -

adidas Originals und Donald Glover gehen offiziell mit Donald Glover Presents an den Start und enthüllen die Früchte ihrer kreativen Zusammenarbeit, die im September 2018 begann. Glover und adidas Originals veröffentlichen eine Reihe neuer Produkte im Zusammenhang mit der Premiere einer Kurzfilmreihe. Das Storytelling bildet dabei das Herzstück der Kooperation.

Donald Glover Presents zeigt klassische adidas Schuh-Styles - den Nizza, den Continental 80 und den Lacombe - in einem ganz neuen Licht: aus Leinen in dezentem Ton-in-Ton-Weiß. Mit einem Fokus auf dem ganz persönlichen Narrativ, das lange getragene Sneakers mit sich bringen, und dem Erlebnisreichtum, den sie repräsentieren, wurde die Kollektion von kleinen, subtilen Unvollkommenheiten inspiriert.

"Reichtum ist ein Konzept", so Donald Glover. "Mit diesem Projekt wollte ich die Menschen dazu anregen, darüber nachzudenken, wie ihre Geschichten von ihren Füßen erzählt werden könnten. Der Wert misst sich nicht daran, was du trägst, sondern daran, was du darin erlebst. Und du allein triffst die Entscheidung, was für dich funktioniert. Du lebst durch deinen eigenen Blickwinkel. Die Zusammenarbeit bedeutet für mich, in der Lage zu sein, zu veranschaulichen, wie es wirklich aussieht und sich anfühlt, wenn man sein eigenes Ding macht."

Da die Schuhe eine Geschichte mit ihrem Design erzählen sollen, verfügen sie über eine Reihe dekonstruierter Details, wie unebene Nähte, verkehrt herum platzierte, goldene Ösenleisten und ein eigenes 3-Streifen-Zeichen, dass handgemalt anmutet. Um das Gefühl von Tiefe und den Charakter noch zu verstärken, sind die Ränder des Stoffes nicht umgenäht, was sie mit der Zeit ausfransen lässt. Die Motte - das Symbol der Kollaboration - im Innern der Schuhe erweckt das Thema des Verschleißes noch stärker zum Leben. Jedes Paar wird in einem adidas Originals Karton geliefert, der verkehrt herum gestaltet wurde und mit einem Aufreißstreifen zu öffnen ist. Im Lieferumfang enthalten sind drei Paar speziell entwickelte Schnürsenkel, die mit der Zeit ausfransen.

"Unsere Kollaborationen bauen auf dem Grundgedanken auf, Momente der Inspiration zu schaffen, die wir allein nicht erzielen könnten.", erläutert Chris Law, Senior Design Director - adidas Originals. "Wir bewundern Glover als Visionär, der dazu in der Lage ist, sich über "Genres" hinwegzusetzen und eine Geschichte ganz individuell zu erzählen. Aus der Design-Perspektive wollten wir mit der Ästhetik dieser Kollektion auf die reiche Geschichte klassischer Sneakers bei adidas aufbauen. Hinzu kam Glovers Philosophie der schlichten Blickfänge und seine Wertschätzung dafür, wie sich Schuhe mit der Zeit entwickeln und mehr und mehr Persönlichkeit zeigen. Die künstlerische Vision von Glover gepaart mit unserer Expertise treibt uns zur Weiterentwicklung an. Wir freuen uns auf das, was noch vor uns liegt."

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Produkte führten Donald Glover und adidas erstmals eine Kurzfilmreihe auf, in der Glover und die Schauspielerin und Komikerin Mo'Nique in den Hauptrollen zu sehen sind. Ebenfalls gibt darin der Profi-Skateboarders Na-Kel Smith einen Gastauftritt. Produziert wurde die Reihe von Sylvia Zakhary von Mamag Studios in Zusammenarbeit mit Wolf Taylor und Fam Rothstein von Royalty und Wolf and Rothstein.

Die Filme, deren Drehbuch von Jamal Olori von Royalty in Zusammenarbeit mit Sam Jay geschrieben wurde, erwecken eine Geschichte von Trotz, Subversion und kreativem Ausdruck zum Leben. Schicksalsakte werden als Chancen für Ehrlichkeit, Wachstum und Verständnis wahrgenommen. Die Filme zeigen, dass getragene Schuhe nicht einfach nur "schmutzig" sind - sie sind ein Spiegelbild aller persönlichen Erlebnisse. Ibra Ake von Royalty führte unterstützt durch die kreative Beratung von Sing J Lee von Mamag Studios Regie für die Reihe.

Im Zuge ihrer Bemühungen, den Zugang zu Kreativität für alle gleichermaßen zu ermöglichen, entschieden sich Glover und adidas Originals dazu, die Filme direkt den jungen Menschen zu zeigen, die sie inspirieren. Aus einer Gemeinschaft an Kreativen Köpfen und Anhängern wurde eine facettenreiche Gruppe Menschen zusammengestellt, die die Möglichkeit bekam, auf persönlicher Ebene mit Donald Glover zu sprechen und die Filme aus erster Hand zu erleben. Zur Feier des Anlasses und Bekräftigung des Ethos der kreativen Zusammenarbeit, moderierte Glover eine seitenverkehrte Frage-und-Antwort-Runde, bei der die Teilnehmenden ihre eigenen Fragen stellen und Gespräche einleiten konnte.

Die Donald Glover Presents Filmreihe wird am 18. April veröffentlicht. Die Schuhe sind ab dem 26. April weltweit erhältlich.

Informationen zu adidas Originals:

Inspiriert vom reichen Sport-Erbe von adidas - einer der weltweit führenden Sportmarken und ein weltweit tätiger Designer und Entwickelter von Sportschuhen und -bekleidung - ist adidas Originals eine im Jahr 2001 gegründete Lifestyle-Marke. Basierend auf dem Archiv von adidas entwickelt adidas Originals das Erbe der Marke durch Produktinnovationen und sorgfältige Beobachtung der Kreativität und Courage auf Sportplätzen und in Arenen im Fokus der zeitgenössischen Jugendkultur weiter. Gekennzeichnet durch das Kleeblattlogo mit Kultstatus, das erstmals im Jahr 1972 genutzt und von denjenigen verfochten wurde, die die kreative Kultur auch in Zukunft gestalten und definieren werden, nimmt adidas Originals auch heute eine Vorreiterrolle als Pionier im Bereich der Sportbekleidung für die Straße ein.

Informationen zu Mamag Studios:

Mamag Studios ist eine preisgekrönte Kreativagentur und Produktionsfirma, die von Sylvia Zakhary im Jahr 2016 gegründet wurde. Das Gesamtwerkt des Studios konzentriert sich tatsächlich auf kulturelle Authentizität und Disruption im Zusammenhang mit sozialen Narrativen innerhalb der Werbe- und Unterhaltungsbranche. Es überwindet so die nötige Kluft zwischen Kultur und Handel. Das Studio veröffentlichte kürzlich die globale Kampagne für das Google Pixel 3 mit Donald Glover in der Hauptrolle und ist ebenfalls für die Emmy-nominierte Mini-Serie "Great Performers" bekannt, in der Lakeith Stanfield und Olivia Coleman zu sehen sind. Weitere Kollaborationen des Studios umfassen Partner wie Pepsi, Mercedes Benz und LVMH. Mamag verfügt über zwei Büros in New York und Los Angeles.

Informationen zu Royalty

Royalty ist eine unabhängige Kreativagentur, die aus Drehbuchautoren, Regisseuren, Kreativdirektoren, Künstlern und Produzenten besteht. Die Royalty-Dachmarke hat sich auf Medienproduktionen, Strategie, Events und Marketing spezialisiert, wobei ein deutlicher Fokus auf Qualität, Innovation und Kulturaustausch liegt.

Die Gruppe tat sich zu Beginn des Frühjahrs 2012 als Beratergruppe zusammen und hat seitdem zahlreiche Auszeichnungen angehäuft; darunter Golden Globes, Emmys, Peabodys, Clios und Grammys.

Neben Donald Glover umfasst das Royalty-Team Fam Rothstein, Ibra Ake, Stephen Glover, Chad Taylor, Miles Konstantin und Jamal Olori aka Swank. Zuletzt arbeitete Royalty gemeinsam an der Kreation und Produktion von Projekten der Serie "Atlanta", die auf Fx läuft, des mit einem Grammy ausgezeichneten Songs "This Is America", der "This Is America"-Tour, des Pharos-Festivals, des Spotifys Rap Pantheon, des Google Pixel 3 und des Films Guava Island.

