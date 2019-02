adidas Originals

adidas Originals feiert auf der London Fashion Week Kreativität und Zusammenarbeit und stellt neue gemeinsame Kollektion mit der Designerin Ji Won Choi vor

- adidas Originals stellt auf der London Fashion Week Zusammenarbeit mit der New Yorker Designerin Ji Won Choi vor -

- Die Zusammenarbeit von adidas Originals und Ji Won Choi ist die dritte in einer Reihe von Partnerschaften mit kommenden Designerinnen, die das berühmte Design mit den drei Streifen neu imaginieren -

- adidas Originals unterstützt die nächste Generation und feiert seine Markenpartner anlässlich eines wichtigen Momentes im Kalender der Mode -

adidas Originals lieferte mit einer Präsentation auf der London Fashion Week und einem Eintrag im Kalender des British Fashion Council das mit Spannung erwartete Debüt der Zusammenarbeit mit der New Yorker Designerin Ji Won Choi. Die Capsule-Kollektion von Damenkonfektion erkundet die Idee der Bewegung und imaginiert die berühmten Designs von adidas mit den drei Streifen im Spiegel von Sport und Kultur neu.

Die Kollektion adidas Originals by Ji Won Choi feiert das koreanische Erbe der Designerin mit Inspiration in Stil und kulturellen Bezügen. Ji Won Choi hat ihre persönliche Designphilosophie an die von Sportswear beeinflusste Reihe angepasst, um dem klassischen Trainingsanzug eine neue Gestalt zu verleihen.

Die Präsentation fand in Hawley Wharf statt, einem nie zuvor genutzten unterirdischen Ort im Londoner Stadtteil Camden. Der große Raum aus Beton wurde mit einer kühnen, mehrlagigen Struktur versehen, in der jede Lage Bezug auf eine Farbe der Kollektion nahm. Die Gestaltung wurde durch die unmögliche Treppe inspiriert, und die Models bewegten sich in fortlaufenden Zirkeln durch die Struktur, was das Gefühl von Bewegung der Kollektion zeigte.

Die Models trugen entsprechende Looks in den Farbtönen Lavendel, Dunkelblau, Rot, Grün, Pink und Schwarz, allesamt deutlich sichtbar mit dem berühmten Design der drei Streifen versehen. Das adicolor-Konzept eines Trainingsanzugs von Originals wurde durch Ji Wons einzigartiges, persönliches Streifenmotiv neu interpretiert, das sie für ihre Kollektion zum Abschluss ihres Studiums an der Parsons School of Design entwickelte. Die berühmten drei Streifen von Originals erhalten so neue Bedeutung und verleihen der Bekleidung ein neues Gefühl der Bewegung und dienen zudem als Verschlussbänder am Knie einer Hose oder vorne an einer Jacke. adidas Originals by Ji Won Choi präsentiert die Silhouette des Trainingszuges in zahlreichen Variationen und setzt auf Kontraste: weite Hosenbeine mit einer schlanken, definierten Trainingsjacke oder ein Trainings-Top mit weiten Ärmeln und langen Trägern.

Ji Won Choi bezog Inspiration aus ihrem Besuch des Hauptsitzes von adidas in Deutschland und nahm mit Bodysuits und Schwimmbekleidung weitere sportliche Stücke in die Kollektion auf, die vielseitig und perfekt für das Styling sind. Jeder Look wurde mit Sleek vereint, dem neuesten Konzept von adidas Originals für Damenschuhe, was der Kollektion weitere Leichtigkeit und Vielseitigkeit verleiht.

Mit dem Premierenangebot von 17 Stücken - von Trainingsanzügen über Overalls, Bodysuits, Accessoires und Schwimmbekleidung - wird die Kollektion mit einer verspielten, gesättigten Farbpalette aus der Taufe gehoben, die zu den weißen Streifen von adidas Originals einen visuellen und grafischen Kontrast setzt. Ein weiteres Angebot, das im Frühjahr kommt, wird die Kollektion in Schwarz-Weiß sehen.

"Ji Won Choi besitzt eine ganz eigene Sichtweise. Es kann nichts geben, was besser zu Originals passt, als ihre Nutzung von Farbe und Kontrast und zudem ihr kennzeichnendes Designelement der Konzeptstreifen. Darin, unsere berühmten drei Streifen und adicolor an Ji Won Choi zu geben und zu sehen, wie sie sie in ihrer Sichtweise interpretiert, sahen wir eine fantastische kreative Gelegenheit." - Alexandra Weiland, Director of Creative Projects bei adidas Originals & Style

Nach dem Debüt auf der London Fashion Week wird die Kollektion adidas Originals by Ji Won Choi ab 23. Februar unter www.adidas.com/JiWonChoi erhältlich sein und ist weltweit in den Flagship-Geschäften von adidas Originals und ausgewählten Einzelhandelspartnern, darunter Dover Street Market, Nordstrom, KITH und Barney's erhältlich.

Nur wenige Tage vor dem Debüt der Kollektion adidas Originals by Ji Won Choi startete adidas Originals die London Fashion Week mit einer Party zur Feier der neuen Zusammenarbeit mit der berühmten Londoner Modemarke Fiorucci. Unter Teilnahme der nächsten Generation der kreativen Community und der Modewelt Londons und in Partnerschaft mit Dazed zeigten Freunde von adidas und Fiorucci im legendären Nachtklub The Box in Soho am Valentine's Day ihre Zuneigung für diese neue kreative Partnerschaft und erste Kollektion.

Informationen zu adidas Originals:

Inspiriert vom reichen sportlichen Erbe von adidas - einer der weltweit führenden Sportmarken und weltweiter Designer und Entwickler von Sportschuhen und -bekleidung - ist adidas Originals eine im Jahr 2001 gegründete Lifestylemarke. Die Grundlage bildet das Archiv von adidas und adidas Originals entwickelt das Erbe der Marke durch Produktinnovationen und sorgfältige Beobachtung der Kreativität und Courage auf Sportplätzen und in Arenen im Fokus der zeitgenössischen Jugendkultur weiter. Mit dem berühmten, 1972 erstmalig genutzten Kleeblattlogo und von allen Trendsettern der kreativen Kultur geschätzt, ist adidas Originals weiterhin führend im Bereich modischster Street-Sportswear.

Informationen zu Ji Won Choi

JI WON CHOI wurde in Seoul geboren, wuchs im Mittleren Westen der USA auf, studierte in New York und Paris und hat in Mailand gearbeitet. Ihr kreatives Schaffen dreht sich um die Erkundung von Kulturen und die Nutzung von Design zur Förderung positiven Wandels in Gesellschaften.

Ihre Kollektion zum Studienabschluss unter dem Titel EXCESSIVISM wurde mit dem Kering Empowering Imagination Award ausgezeichnet, gewann mehrere weitere Wettbewerbe und wurde in einer Reihe internationaler Publikationen wie Forbes, WWD und Vogue vorgestellt. Ihre Arbeit wurde bei Bergdorf Goodman in New York und im Rahmen des New York Textile Month gezeigt. 2017 erhielt sie die Auszeichnung "Ones to Watch" von Fashion Scout und stellte ihre Kollektion auf der London Fashion Week vor. Im September 2018 debütierte sie auf der New York Fashion Week mit CFDA und LIFEWTR.

