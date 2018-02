HNA-Tochtergesellschaft Pactera stärkt die Minderheiten in Bangladesh und auf den Philippinen für mehr Lebensqualität

Peking (ots/PRNewswire) - Pactera Technology International Ltd. ("Pactera"), ein 22-jähriges chinesisches Spitzenunternehmen für globale IT-Services und ein Tochterunternehmen der Global Fortune 500 Holding HNA Technology, hat gemeinnützige Projekte in Bangladesh und auf den Philippinen ins Leben gerufen, um Jugendlichen, Frauen und Minderheiten vor Ort berufliche Qualifikationen zu vermitteln und Jobmöglichkeiten zu eröffnen.

Im Januar 2013 baute Pactera gemeinsam mit dem Rotary Club von Agradbad und dem Rotary Club von Lan Kwai Fong in Betagi, einem abgelegenen Dorf in Bangladesh, eine Schule auf: Rotary Eskander Technical Institute. Pactera hat außerdem eine Fabrik eröffnet, Absolventen der Berufsausbildung eingestellt und seitdem kostenlose Schulungen und Beschäftigungsmöglichkeiten für über 400 Einwohner angeboten.

2017 baute Pactera auf den Philippinen ein gemeindebasiertes Outsourcing-Zentrum in Legazpi, um arbeitslosen Abiturienten, Abbrechern und zu Hause gebliebenen Müttern kostenlose Schulungen und Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten.

"Wir sind dankbar für die Chance, Entwicklungsprojekte in Bangladesh und auf den Philippinen zu unterstützen", sagte Ronald Cheung, Direktor von Pactera. "Pactera hofft, Jugendlichen und Frauen vor Ort durch diese Unterstützung zu helfen und ihnen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. In Zukunft werden wir weitere Projekte anstoßen, die direkte soziale Vorteile in unterversorgten Gebieten weltweit bieten."

Die gemeinnützigen Projekte haben in der Tat bereits etwas bewegt. Das Rotary Eskander Technical Institute in Bangladesh hat beispielsweise im ersten Semester über 100 Studenten mit einem Frauenanteil von 30 Prozent aufgenommen. Nach Abschluss konnten die meisten Studenten grundlegende Datenverarbeitungsaufgaben in Englisch, Deutsch oder Spanisch erledigen. 40 Absolventen des ersten Semesters erhielten nach Abschluss des Programms Vollzeitjobs in der Fabrik.

Das Outsourcing-Zentrum von Pactera auf den Philippinen hat den Einwohnern von Legazpi viele Möglichkeiten eröffnet. Die lokalen Arbeitssuchenden stehen aufgrund der wenigen Jobmöglichkeiten in harter Konkurrenz. Pactera bietet jedoch kostenlose Schulungen im Bereich Musiktranskription, was zu Jobmöglichkeiten führt.

Pactera eröffnet den arbeitslosen Minderheiten in Legazpi außerdem freischaffende Tätigkeitsfelder, damit sie eine Lebensgrundlage erhalten und ihre Lebensqualität verbessern können.

Informationen zu Pactera

Pactera ist ein führendes Unternehmen für digitales Consulting und Technologieservices. Mit über 26.000 Mitarbeitern weltweit konzentriert sich Pactera auf Fortune 500-Unternehmen und bietet End-to-End-Services von Weltklasse einschließlich Consulting, Digital Engagement, Technologie, Betriebsabläufe und Globalisierung.

Weitere Informationen finden Sie auf https://en.pactera.com

