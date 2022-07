PSP Investments

PSP Investments beruft Deborah K. Orida zur Präsidentin und Chief Executive Officer

Der Verwaltungsrat des Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) freut sich, bekannt zu geben, dass er nach einer gründlichen und umfassenden Suche Deborah K. Orida mit Wirkung zum 1. September 2022 zur Präsidentin und Chief Executive Officer berufen hat.

Deborah K. Orida verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Investment- und Finanzbranche und war zuletzt Senior Managing Director, Global Head of Real Assets & Chief Sustainability Officer beim Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), wo sie die globale Abteilung Real Assets leitete, die die Bereiche Infrastruktur, nachhaltige Energien, Immobilien, nachhaltiges Investieren und Portfoliowertschöpfung umfasst. Sie tritt die Nachfolge von Neil Cunningham an, der mit Wirkung zum 1. September 2022 stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates und Sonderberater der Präsidentin und CEO wird und den Übergangsprozess bis zu seiner Pensionierung mit Wirkung zum 31. März 2023 unterstützen wird.

„Die starke finanzielle Performance von PSP Investments zeigt, dass das Unternehmen für einen effektiven Führungswechsel gut aufgestellt ist", sagte Martin J. Glynn, Vorsitzender des Verwaltungsrats von PSP Investments. „Bei dieser Entscheidung stimmt der Verwaltungsrat einstimmig zu, dass Frau Orida bestens qualifiziert ist, PSP Investments in die nächste Phase des Wachstums und der strategischen Entwicklung zu führen. Im Namen meiner Kollegen im Verwaltungsrat und aller Mitarbeiter von PSP Investments möchte ich auch Neil Cunningham für seinen immensen Beitrag und die Sicherstellung eines reibungslosen und zügigen Übergangsprozesses danken."

„Ich fühle mich durch diese Ernennung sehr geehrt", so Deborah K. Orida, neue Präsidentin und Chief Executive Officer bei PSP Investments. „PSP Investments ist ein globales Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einer starken Talentbasis. Es ist ein großes Privileg, die Möglichkeit zu erhalten, einen der größten und am schnellsten wachsenden Pensionsfondsmanager Kanadas in einer entscheidenden Phase zu leiten. Ich freue mich darauf, mit dem außergewöhnlichen Managementteam von PSP Investments zusammenzuarbeiten, um weiterhin auf Marktchancen zu reagieren und langfristig solide Renditen für Beitragszahler und Begünstigte zu erzielen. Persönlich freuen meine Familie und ich uns darauf, in Kürze nach Montréal zu ziehen und in die Kultur und Gemeinschaft der Stadt einzutauchen."

PSP Investments verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 eine Rendite von 10,9 %, das verwaltete Vermögen stieg in diesem Zeitraum um 12,7 % auf 230,5 Milliarden Dollar. Zu Beginn dieses Jahres hat der Pensionsfondsmanager auch seine erste Klimastrategie mit Zielen für den Klimaschutz und die Emissionsreduzierung vorgestellt.

Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ist mit einem verwalteten Nettovermögen von 230,5 Mrd. Dollar (Stand: 31. März 2022) einer der größten kanadischen Pensionsfondsmanager. Es verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio, das sich aus Anlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen und Kreditanlagen zusammensetzt. Das 1999 gegründete PSP Investments verwaltet und investiert die ihm von der kanadischen Regierung übertragenen Beträge für die Pensionspläne des öffentlichen Dienstes auf gesamtstaatlicher Ebene, der kanadischen Streitkräfte, der Royal Canadian Mounted Police und der Reservetruppen. PSP Investments hat seinen Hauptsitz in Ottawa und seine Hauptgeschäftsstelle in Montréal sowie Büros in New York, London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter investpsp.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

