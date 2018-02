Das HDBaseT-Netzwerk wächst auf mehr als 200 Mitgliedsunternehmen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - 21 Mitglieder präsentieren ihre Geschäftslösungen auf der ISE 2018 am Stand der HDBaseT Alliance -

Die HDBaseT Alliance, eine branchenübergreifende Gruppe zur Förderung und Weiterentwicklung des HDBaseT-Standards, erweitert ihr ausgedehntes Netzwerk an Firmenmitgliedern sowie Installations- und Integrationsspezialisten. Die Alliance hat den Meilenstein von 200 Mitgliedern erreicht und im Rahmen der ISE 2018 werden an ihrem Stand (Halle 5-S100) 21 dieser Mitglieder ihre Produkte präsentieren.

"Unser Netzwerk besteht aus unseren mehr als 200 Mitgliedern, Installations- und Integrationsspezialisten, die zur Allianz gehören, und den vielen Endkunden, die von den Tausenden von HDBaseT-fähigen Produkten auf dem Markt profitieren", sagte Ariel Sobelman, President der HDBaseT Alliance. "Nirgendwo ist dieses 'Netzwerk' lebendiger als auf der ISE, wo wir mehr Mitgliedsunternehmen als je zuvor empfangen. Mehrere Hundert Installierspezialisten kümmern sich für uns um die HDBaseT Academy, das Installer Expert Program und zusätzliche Schulungsveranstaltungen."

Die HDBaseT-Technologie ermöglicht die Fernübertragung des 5Play-Konzepts: Die Übertragung von ultra-HD Video und -Audio, Ethernet, Steuersignale, USB 2.0 und bis zu 100 W Stromversorgung über ein einzelnes LAN (Kategorie-6-Kabel Cat6 oder höher). Ein hybrides HDBaseT-Netzwerk wird auf der ISE 2018 verschiedene Szenarien und Anwendungen präsentieren und dabei die Flexibilität und Vielseitigkeit der Technologie hervorheben, einschließlich Multistreaming, Switching, Multicasting, Aggregation und mehr.

Besuchen Sie die folgenden Alliance-Mitglieder auf der ISE 2018 an Stand 5-S100 und erfahren Sie mehr über ihre Lösungen:

- ADTECHNO stellt seinen 10,1 Zoll-LCD-Monitor mit integriertem HDBaseT-Empfänger vor, der Audio, Video, Steuerung und Stromversorgung über HDBaseT unterstützt. - advoli stellt die weltweit ersten HDBaseT-zertifizierten Grafikkarten vor, die sechs unabhängige HDBaseT-Ausgangskanäle mit UHD-Video über 100 Meter, emulierte Steuerungen (IR, RS232 und CEC) sowie HDBaseT und Umgebungsdiagnose aufweisen. Darüber hinaus bringt Advoli den weltweit kleinsten HDBaseT-Empfänger-Dongle für nahezu universelle Kompatibilität auf den Markt, wodurch zusätzliche Kabelverlängerungen überflüssig werden. - Arista präsentiert seine Rack Mount HDBaseT Extender Cluster-, HDBaseT over Fiber und Single CAT6-Kabel Multi-Touch LCD-Monitore. - Astrodesign präsentiert seinen Universal Videosignal-Generator, ausgestattet mit den neuesten digitalen Schnittstellen: HDBaseT, HDMI, DP, Vx1, 12G-SDI und mehr. - ATEN demonstriert seinen True 4K HDMI/USB HDBaseT2.0 Extender, der das ultimative visuelle Erlebnis bietet, indem echtes 4K-Video mit DSC-Technologie (Display Stream Compression) über ein einzelnes Cat-6-Kabel bis auf 100 Meter ausgeweitet wird. - Aurora Multimedia stellt die HT-Serie HDBaseT Supercharged 4K60 4:4:4 über ungeschirmtes CAT-Kabel für 100 m vor. - AVProConnect zeigt eine Live-Demonstration von 18Gbps 4K60 (4:4:4) Videoübertragung über Kabel der Standardkategorie mit ihrem 8x8 HDBaseT Matrix Switch und dem 100 Meter HDMI-Extender. - Belden stellt sein 4K-UHD-Medienkabel (2183) vor, das speziell für 4K-HDBaseT-Übertragungen entwickelt wurde und überragende elektrische Eigenschaften, eine einzige Folienabschirmung und gebundene Paare aufweist, was zu einer beispiellosen Widerstandsfähigkeit bei den Herausforderungen der Installation führt. - Cypress stellt eine breite Auswahl an HDBaseT-Produkten aus, darunter die Übertragung von 4K 60Hz 4:4:4 mit mehreren Installationsoptionen. - Fabrimex präsentiert seine Embedded-Lösung mit integrierter PCIe-Karte und AD-Platine, die Installierern die Möglichkeit bieten, den Monitor direkt über die HDBaseT-Verbindung am Computer mit Strom zu versorgen. - HDANYWHERE führt sein amplifiziertes 4K-AV-Entertainment-System für das ganze Haus mit App und Sprachsteuerung vor, das eine Rack-Größe von nur 2 HE aufweist. - MSolutions präsentiert seinen MS-TestPro, den erschwinglichen tragbaren HDBaseT-Tester, der die Wartungs- und Reparaturzeiten reduziert und über einzigartige Zertifizierungsberichtfunktionen verfügt, die eine Dokumentation der Testergebnisse zum Nutzen aller ermöglichen. - PTN-Electronics stellt seinen HDMI 2.0 nahtlosen Scaler-Matrix-Switcher über HDBaseT vor. - Rebeaks zeigt seine All-in-One AVMC-AV-Managementplattform, die sich auf Anwendungsfälle im Bereich Bildung und Videokonferenzen konzentriert. Sie bietet Video- und Audio-Transmitter-Matrix, Video-/Audioaufzeichnung, Steuerung von Fremdgeräten und Netzwerkswitcher. - SILORA R&D zeigt Ihnen, wie Sie mit einer hybriden HDBaseT- und IP-Matrix-Steuerung das Beste aus beiden Welten genießen können. - Silvertel präsentiert seine Miniaturmodule als Komplettlösung für Power over HDBaseT (PoH) von 12 W bis 100 W, ideal für Extender oder LED-Touch-Displays. - Streamplay demonstriert seinen Multiformat-HDBaseT-Video-Audio-Testmustergenerator und -analysator mit HDBaseT-Eingang/Ausgang, 3G-SDI und HDMI-Ausgang, der auf Systemintegratoren, Installierer und Veranstaltungstechnikunternehmen ausgerichtet ist. - Teledyne LeCroy stellt sein neues kostengünstiges quantumdata 280 Testset zum Testen von HDMI- und HDBaseT-Quellen, Displays, Verteilern, Kabeln und kompletten Videoverteilungsnetzen vor. - UL , das einzige Labor für das HDBaseT-Programm für empfohlene Kabel und die Power-over-HDBaseT-Zertifizierung, erläutert, wie das von HDBaseT empfohlene Kabelprogramm (Recommended Cable Program) und die Power-over-HDBaseT-Zertifizierung die Anforderungen an Sicherheit und Leistung erfüllen können. - Valens stellt die zahlreichen Szenarien vor, die über eine native HDBaseT-Netzwerkplattform verfügbar sind, einschließlich Daisy-Chaining, Multi-Session-Switching, Aggregation und Separation, Duplikation und mehr. Valens bringt auch seine VS200 und VS210 Colligo-Chipsätze auf den Markt. Diese sorgen für einfachere HDBaseT-Installationen, bei denen nicht alle 5Play-Funktionen erforderlich sind. - Zektor präsentiert seine neue Palladia IV 8X8 HDMI-Matrix mit einer aktualisierten DSP-Vorverstärker-Audiomatrix und DSC (Display Stream Coupling), die die Übertragung von "hochwertigen Inhalten" über Cat-Kabel unterstützt.

