Neue archäologische Entdeckungen in Abu Dhabi enthüllen 8.500 Jahre alte Gebäude

Gebäudestrukturen, die vom Ministerium für Kultur und Tourismus vor der Küste der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ausgegraben wurden – Abu Dhabi verschiebt das Datum solcher Überreste in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Region um 500 Jahre

Neue Beweise von der Insel Ghagha deuten darauf hin, dass die Inseln von Abu Dhabi während der Jungsteinzeit ein Brennpunkt für menschliche Innovationen und Besiedlung waren

Archäologen des Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) haben Beweise für die frühesten bekannten Gebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region aus der Zeit vor mehr als 8.500 Jahren ausgegraben — mindestens 500 Jahre früher als bisher angenommen.

Die Entdeckung auf der Insel Ghagha, westlich der Stadt Abu Dhabi, enthüllte steinerne Bauwerke, die eine weitere spannende Geschichte der VAE bieten.

Die Archäologen des DCT Abu Dhabi führen seit der Freilegung der Strukturen und Begleitobjekte wissenschaftliche Analysen der Artefakte durch. Die außergewöhnlichste Entdeckung wurde durch eine Kohlenstoff-14-Analyse von Holzkohlefragmenten enthüllt, die darauf hindeutet, dass die Strukturen mindestens 8.500 Jahre alt sind – und damit den bisherigen Rekord für die frühesten bekannten Strukturen gebrochen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut wurden und auf der Insel Marawah entdeckt wurden.

Früher dachte man, dass die während der Jungsteinzeit entstandenen Seehandelsrouten über lange Distanzen der Katalysator für die Siedlungen in der Region seien. Die neuesten Entdeckungen belegen jedoch, dass neolithische Siedlungen vor Beginn des Handels existierten, was bedeutet, dass lokale Wirtschafts- und Umweltbedingungen zu den ersten sesshaften Leben in den heutigen Vereinigten Arabischen Emiraten führten. Anstatt trocken und unwirtlich zu sein, waren die Inseln in gewisser Weise eine „fruchtbare Küste". Dieser Beweis stellt die Inseln Abu Dhabis in die Kulturgeschichte der weiteren Region um.

SE Mohamed Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Diese archäologischen Funde haben belegt, dass Menschen hier vor 8.500 Jahren sesshaft waren und ihre Häuser bauten. Die Entdeckungen auf der Insel Ghagha unterstreichen, dass die Eigenschaften von Innovation, Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit seit Jahrtausenden Teil der DNA der Bewohner dieser Region sind. Die Funde verstärken die Wertschätzung der Geschichte sowie die tiefen kulturellen Verbindungen zwischen den Menschen der VAE und dem Meer. Wir werden auch daran erinnert, dass es im gesamten Emirat Abu Dhabi noch viel zu entdecken gibt und dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass wir weiter daran arbeiten, unser unschätzbares Erbe für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu entdecken, zu bewahren und zu schützen, um mehr über die Vergangenheit unserer Vorfahren zu erfahren."

Bis zu den Ausgrabungen von Ghagha wurden die frühesten bekannten Bauwerke in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der Insel Marawah, ebenfalls vor der Küste von Abu Dhabi, gefunden. Zusammen mit den Beweisen aus Marawah zeigen die neuen Beweise aus Ghagha, dass die Inseln von Abu Dhabi während der Jungsteinzeit ein Brennpunkt für menschliche Innovation und Besiedlung waren – eine Zeit grundlegender Veränderungen in weiten Teilen der Welt.

Bei den freigelegten Baukörpern handelt es sich um einfache runde Räume, deren Wände aus Stein bestehen und bis zu einer Höhe von fast einem Meter erhalten sind. Die Zimmer waren wahrscheinlich Häuser für eine kleine Gemeinde, die das ganze Jahr über auf der Insel gelebt haben könnte. In den Räumen wurden Hunderte von Artefakten gefunden, darunter fein gearbeitete Steinpfeilspitzen, die für die Jagd verwendet worden waren. Wahrscheinlich hätte die Gemeinde auch die reichen Ressourcen des Meeres genutzt. Wie lange die Siedlung existierte, ist unbekannt, doch nach ihrer Aufgabe blieb sie offenbar ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft, da vor fast 5.000 Jahren ein Mensch in den Ruinen der Bauwerke begraben wurde. Es ist eine der wenigen Bestattungen aus dieser Zeit, die auf den Abu Dhabi-Inseln bekannt sind.

Die Entdeckungen auf Ghagha Island sind Teil des emiratweiten archäologischen Programms von DCT Abu Dhabi, im Einklang mit dem Auftrag der Organisation, die antike Geschichte und das kulturelle Erbe von Abu Dhabi zu schützen und zu fördern. Das Emirat enthält einige der wertvollsten und einzigartigsten kulturellen und historischen Attraktionen und Funde in der Region und international. Neben den Entdeckungen auf den Inseln Ghagha und Marawah gehören dazu die Überreste eines alten Klosters auf der Insel Sir Bani Yas sowie die UNESCO-Weltkulturerbe-Kulturstätten von Al Ain, die eine Reihe von Oasen, historischen Denkmälern, archäologischen Stätten und Naturgebiete, die seit 2011 auf der Welterbeliste der UNESCO stehen.

Zu den archäologischen Schätzen von Abu Dhabi gehören auch Miozän-Pfade (Fußabdrücke einer Herde einer ausgestorbenen Form eines alten Elefanten), die vor 6-8 Millionen Jahren datiert werden; ein 3.000 Jahre alter Falaj in Al Ain (was auf den frühesten bekannten weit verbreiteten Einsatz dieser Bewässerungstechnologie in der Welt hinweist); Steinwerkzeuge aus der Zeit vor über 300.000 Jahren, die in Umfragen rund um den Jebel Hafit gefunden wurden (was darauf hindeutet, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ein wichtiger Weg für die Verbreitung von Menschen auf der ganzen Welt waren); und eine gut erhaltene eisenzeitliche Festung aus der Zeit vor 3.000 Jahren, die bei Ausgrabungen in der archäologischen Stätte Hili 14 von Al Ain entdeckt wurde. An verschiedenen Orten in Al Ain wurden auch eine Reihe von spät-vorislamischen Gräbern gefunden.

