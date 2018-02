CloudSense im ersten Gartner Magic Quadrant für CPQ-Anwendungs-Suites als "Visionary" positioniert

London (ots/PRNewswire) - CloudSense, Anbieter industriespezifischer Commerce-Software, hat heute bekanntgegeben, dass es im Gartner Magic Quadrant für CPQ-Anwendungs-Suites (Configure, Price, Quote) 2018 als "Visionary" benannt wurde und auf der "Completeness of Vision"-Achse im "Visionaries"-Quadranten ganz rechts positioniert ist. CloudSense ist das jüngste Unternehmen, das es in diesen Magic Quadrant geschafft hat.

CloudSense verzeichnet ein rasantes Wachstum. Seit 2014 liegt seine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim wiederkehrenden Jahresumsatz bei über 60 %. Der meteoritenhafte Aufstieg von CloudSense gründet sich in seinem Vermögen, Marken in einem disruptiven Umfeld dabei zu helfen, sich selbst in Disruptoren zu verwandeln. Mit CloudSense können Organisationen mehr verkaufen, den Markt schneller erreichen und die Kosten reduzieren -- durch ein nahtloses, Salesforce-natives Digital-First-Kundenerlebnis.

Richard Britton, CEO und Mitgründer von CloudSense, sagte: "Wir sind stolz und hocherfreut über die Anerkennung von CloudSense als Visionary in diesem Gartner Magic Quadrant. Wir sind überzeugt, dass wir deshalb auf der 'Completeness of Vision'-Achse im 'Visionaries'-Quadranten ganz rechts positioniert sind, da wir die Bedürfnisse unserer Kunden genau kennen und unser Produkt Vertrauen genießt. Wir fühlen unsere Rolle als strategischer Partner in verschiedenen Industrien bestätigt."

Neben seiner CPQ-Funktionalität bietet die Salesforce-native Plattform von CloudSense eine Komplettlösung für Quote-to-Cash durch Auftragsbearbeitung, Preismanagement, Vertragslebenszyklusmanagement, E-Commerce und Produktkatalog. Diese Komplettlösung deckt die gesamte Kundenerfahrung quer durch alle Channels ab und liefert ein nahtlos verkettetes Erlebnis für die Ansprüche der Kunden von heute.

Vor kurzem hat Vector Capital 77 Mio. USD in CloudSense investiert. Die Finanzmittel werden in Produktinnovation und die rasante globale Expansion von CloudSense fließen mit Schwerpunkt auf den nordamerikanischen Märkten.

Richard Britton weiter: "CloudSense verfolgt seit dem ersten Tag die Vision, den Verkaufserfolg etablierter Unternehmen zu unterstützen -- egal wie, wann und wo ihre Kunden einkaufen wollen. Durch die Investition von Vector sind wir in der Lage, diese Vision schneller und flächendeckender umzusetzen. Daher bin ich der Meinung, dass CloudSense in den kommenden Jahren in den 'Leaders'-Quadranten des Magic Quadrant für CPQ-Anwendungs-Suites (Configure, Price, Quote) aufsteigen wird, während wir die größten und komplexesten Organisationen der Welt dabei unterstützen, die kundenzentrische Digitalisierung voranzutreiben."

Den Gartner-Bericht zum Magic Quadrant für CPQ-Anwendungs-Suites (Configure, Price, Quote) können Sie hier kostenlos herunterladen.

*Quelle: Gartner, "Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites", Mark Lewis, Melissa A. Hilbert, 29. Januar 2018.

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur die Hersteller mit den besten Bewertungen oder sonstigen Erwähnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenangaben ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Zusammenhang mit dieser Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Mit CloudSense, Anbieter industriespezifischer Commerce-Software, können etablierte Organisation aus aller Welt mehr verkaufen, den Markt schneller erreichen und die Kosten reduzieren -- durch ein lückenlos vernetztes Digital-First-Kundenerlebnis, alles auf Salesforce.

Die CloudSense-Plattform ist von Anfang an auf Unternehmensanforderungen ausgelegt und gilt in verschiedenen Branchen als zuverlässige Lösung für Multichannel-Commerce, unter anderem durch Auftragsbearbeitung, CPQ (Konfigurieren, Bepreisen, Anbieten), Preismanagement, Vertragslebenszyklusmanagement, E-Commerce und Produktkatalog.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cloudsense.com.

