The People's Government of Hainan Province

Im Fokus renommierter Weltmedien - ungeahnte Entwicklung in Hainan

Haikou, China (ots/PRNewswire)

Vom 9. bis 11. April fand die internationale Pressetour unter dem Namen "2019 Amazing Hainan" (Fantastisches Hainan) statt, die von der Werbeabteilung des Provinzkomitees CPC Hainan in der Provinz Hainan durchgeführt wurde. An der Veranstaltung nahmen Journalisten von weltweit acht großen Presseagenturen teil, darunter Associated Press, Agence France Presse (AFP), European Pressphoto Agency, Agencia Lusa und Tokyo Shimbun. Sie besuchten Haikou, Chengmai, Qionghai, Lingshui, Sanya und Baoting und erklärten: "Hainan verfügt über großzügige touristische Ressourcen und eine schnell wachsende Internetindustrie. Es ist unglaublich wie viel die Freihandelszone erreicht hat!"

Das Fuxing City International Offshore Innovation Building in Haikou hat viele bekannte Unternehmen wie Alibaba, Ant Financial Services Group und PwC sowie viele ausländische "Macher" angezogen. Der Hainan Ecological Software Park liegt in Chengmai, wo sich mehr als 3.600 Internet-Unternehmen befinden. Zu diesen Unternehmen gehören Projekte im Wert von 10 Milliarden RMB, darunter Tencent Internet Village, China Game Cyberport Project und China Mind Sports Industrial Base Project. Die Spitzentechnologien und die Perspektiven haben die Besucher enorm beeindruckt.

João Pimenta von der Agencia Lusa merkte an, dass Hainan früher für Tourismus bekannt gewesen sei. Mit der Etablierung des Freihandels lassen sich nun viele F&E-Teams aus der Hightech-Industrie in Hainan nieder. Hainan hat eine Steuersenkung unterstützt und er ist der Ansicht, dass durch die günstige Politik mehr ausländische Investitionen in die Region fließen werden.

Alexander Balitskiy von der WGTRK zeigte besonderes Interesse an der traditionellen chinesischen Medizin. Im Krankenhaus für traditionelle chinesische Medizin in Boao tauschte er seine Erfahrungen im Bereich Akupunktur im Rahmen einer Therapie aus. "Es ist fantastisch! Es sollten sich viel mehr Menschen mit traditioneller chinesischer Medizin beschäftigen!" Im Binglanggu Li & Miao Cultural Heritage Park in Hainan zeigten viele der Journalisten Interesse an der traditionellen Li-Textiltechnik, welche spinnen, färben, weben und sticken umfasst und auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes der UNESCO steht.

Neben dem Medizintourismus, dem Sporttourismus, dem Tourismus im Bereich Volkskultur sowie dem Duty-free-Tourismus setzt sich Hainan für mehr Innovation im Tourismus ein. Die Journalisten waren zudem begeistert von Atlantis Sanya und dem Paddy Field Nationalpark, den Unterwassersuiten und vielen anderen gehobenen touristischen Einrichtungen sowie dem integrierten Programm im Bereich Landwirtschaft und Tourismus "Expansive Paddy Field + Large-Scale Artificial Dinosaurs Park (Ausgedehntes Reisfeld + Großangelegter künstlicher Dinosaurierpark). Sie glauben, dass die zahlreichen und faszinierenden touristischen Programme unerschöpfliches Potenzial für die zukünftige Entwicklung des Tourismus in der Freihandelszone Hainan versprechen.

