26 ausländische Investitionsprojekte - Hainan bietet enorme Möglichkeiten

Peking (ots/PRNewswire) - Am 06. September hielt die Provinz Hainan in Peking eine Veranstaltung zur Förderung ausländischer Investitionen ab und integrierte die damit verbundenen offiziellen Unterzeichnungen in das Geschehen, an dem 36 ausländische Investoren teilnahmen. Hainan sicherte sich 26 ausländische Investitionsprojekte, die von PWC, Deloitte, der Harrow School in Großbritannien, Temasek und anderen namhaften Unternehmen finanziert werden. Diese Projekte umfassen die Bereiche Tourismus, Kultur, Umweltschutz, Landwirtschaft, medizinische Versorgung, Kongresse und Ausstellungen, Logistik und andere.

Ausländische Geschäftsleute waren anlässlich der Veranstaltung grundsätzlich der Ansicht, dass Hainan enorme Möglichkeiten bietet. Viele der Teilnehmer äußerten, dass sich ihre Unternehmen in Hainan niederlassen würden.

Ben Duncan, President CBRE Nordasien und CEO Greater China, erläutert: "Wir glauben, dass Hainan über eine starke Basis verfügt und einzigartige Vorteile bietet, insbesondere in Bezug auf Ressourcen in den Bereichen Tourismus, Kongresse und Ausstellungen. Wir sind außerdem der Ansicht, dass Hainan in Zukunft viele Baumöglichkeiten als Freihandelshafen schaffen wird."

Julie Laulusa, Executive Partner Mazars (Festlandchina), äußerte: "Der Aufstieg von Hainan in China oder der Ausbau der Provinz zu einer erstklassigen Freihandelszone ist nur eine Frage der Zeit. Deshalb haben wir uns entschieden, jetzt in Hainan Fuß zu fassen."

Im April dieses Jahres erklärte China, dass es die gesamte Insel Hainan beim Aufbau einer Pilot-Freihandelszone unterstützen und den Weg zur Schaffung eines Freihandelshafens mit chinesischen Merkmalen konsequent verfolgen werde. Über Nacht rückte Hainan stark in den Fokus von Investoren. Seit Mai hat Hainan eine Reihe von Richtlinien und Maßnahmen zur Investitionsförderung herausgegeben, wie z. B. "Investoren gewinnen - in nur 100 Tagen", "Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ausbauen" usw. Damit hat die Insel in der Investitionsförderung an Tempo zugelegt.

Kürzlich stellte die Provinz Hainan 15 Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Regierung vor, mit dem Ziel, einen Arbeitsmechanismus der Regierung zu schaffen, der mit den Anforderungen einer tief greifenden Reform und Öffnung in Hainan in jeder Hinsicht einhergeht. Um eine hochrangige Politik zur Liberalisierung und Förderung von Investitionen umzusetzen und ein System zur vorherigen Bestimmung der Inländerbehandlung und die Verwaltung von Negativlisten im Zusammenhang mit ausländischen Investitionen zu realisieren, hat die Hainan Development and Reform Commission (Kommission für Entwicklung und Reformen in Hainan) kürzlich die Guideline for Foreign Investment Projects Approval and Filing Services (Genehmigungs- und Registrierungsdienste - ein Leitfaden für ausländische Investitionsprojekte) erstellt und umgesetzt, welche die Gemeinden und Landkreise zur Erteilung von Genehmigungen und Registrierungen von ausländischen Investitionsprojekten ermächtigt. Die Reihe von Investitionsfördermaßnahmen zeigt die Entschlossenheit, mit der Hainan Reformen sowie eine Öffnung der Region forciert und zudem ausländischen Investoren Mut macht.

