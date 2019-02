Times Strategic Solutions Limited

Globaler Wirtschaftsgipfel zu den Herausforderungen einer Welt im Wandel

5. Ausgabe des Global Business Summit, der am 22. und 23. Februar 2019 in Neu-Delhi stattfindet, mit globalen CEOs, Ökonomen, Innovatoren, Jungunternehmern und hochrangigen Regierungsvertretern

Unter dem Leitthema Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und sozialer Wandel werden die hochkarätigen Referenten des Global Business Summit 2019 (http://www.et-gbs.com) die Herausforderungen einer Welt im Wandel durch eine hochdigitale und aufstrebende gemeinsame Wirtschaft diskutieren. Der Global Business Summit 2019, der von The Economic Times und YES BANK präsentiert und von Facebook unterstützt wird, findet am 22. und 23. Februar in Neu-Delhi statt. Der Premierminister der indischen Regierung, Narendra Modi, wird als Hauptgast auf dem Gipfel sprechen.

"Der mit Spannung erwartete 5. Global Business Summit wird sich auf die Veränderungen konzentrieren, die durch geopolitische Risiken und eine neue Weltwirtschaftsordnung hervorgerufen werden. Wir freuen uns sehr über die bisherige Resonanz und sind darauf vorbereitet, eine weitere Zusammenkunft mit Führungskräften, die inspirieren und Änderungen in die Wege leiten, zu veranstalten", so Vineet Jain, Managing Director der Times Group.

Der Gipfel, der eine starke Plattform für Delegierte bietet, um Treffen von Business to Business, Government to Government und Business to Government durchzuführen, soll über 2.000 Delegierte aus dem Vereinigten Königreich, Irland, den Malediven, Myanmar, Bangladesch, Jamaika, Polen, Oman, Zypern und Indien zusammenbringen.

Ein Überblick über die Sprecher:

- Punit Renjen, Global CEO, Deloitte - Paul Hermelin, CEO, Capgemini - Gopichand P Hinduja, Co-Chairman, Hinduja Group - Nathan Blecharczyk, Co-Founder, Airbnb - Guy Kawasaki, Chief Evangelist, Canva - Martin Eberhard, Co-Founder, Tesla - Alan Mamedi, Co-Founder & CEO, TrueCaller - Michael Ward, CEO, Harrods - Natalia Vodianova, Supermodel, Philanthropin, Firmengründerin, Gründerin von Elbi

Auf der Tagesordnung stehen Sitzungen zu höchstaktuellen Themen:

- Globales CEO-Panel: Navigating A World in Transition (Eine Welt im Wandel navigieren) - Brexit-Panel - Driving Disruption (Revolutionäre Veränderungen): Unleashing the Next Wave of Radical Transformation (Die nächste Welle der radikalen Transformation steht bevor) - The Digital Advantage (Der digitale Vorteil): Outperforming the Competition (Besser als der Wettbewerb) - Panel Discussion on Data Regulation, Privacy & Transparency (Podiumsdiskussion zum Thema Datenregulierung, Datenschutz und Transparenz): Striking the Right Balance (Die richtige Balance finden)

Auf dem Gipfel werden außerdem Sitzungen über folgende Themen stattfinden: Infrastruktur, Frauen in Führungspositionen, Geschäftsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Die Sitzung mit dem Titel DisrupteX wird von Führungskräften geleitet, die Dinge auf ihre Weise tun.

Weitere Informationen zum Global Business Summit, einschließlich der Möglichkeiten zur Teilnahme, Ausstellung oder zum Sponsoring, finden Sie unter http://www.et-gbs.com.

Informationen zu Times Strategic Solutions

Times Strategic Solutions Ltd. firmiert unter dem Markennamen ET Edge und ist eine Economic Times-Initiative, die Teil der 175 Jahre alten Times Group ist.

