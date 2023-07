Constantin Film

Eberhofer auf Kinotour

REHRAGOUT-RENDEZVOUS macht Halt in 22 Städten

München (ots)

Nach dem herausragenden Erfolg des achten Eberhofer-Krimis geht REHRAGOUT-RENDEZVOUS über die Grenzen den Weißwurstäquators hinaus und erreicht mit bayerischer Gemütlichkeit auch den Osten und Norden Deutschlands sowie Österreich.

Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff präsentieren den neunten Teil in insgesamt 22 Städten dem Publikum. Den Auftakt zur Kinotour gibt die Weltpremiere im Mathäser Filmpalast in München am 31. Juli 2023. Ab dem 10. August 2023 startet der neue Eberhofer-Krimi in den Kinos.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Premieren direkt an die entsprechenden Kinos. Bei Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an unsere Presseagenturen.

Hier sind die Termine:

31.07. München / Weltpremiere Mathäser Filmpalast

02.08. Landshut / Kinopolis

03.08. Kitzbühel / Tennisstadion

04.08. Waldkraiburg/ Cinewood

04.08. Passau / Cineplex

05.08. Plattling / Focus Cinemas

05.08. Cham / Cine-World

05.08. Regensburg / Regina Filmtheater

06.08. Nürnberg / Cinecittà

06.08. Heilbronn / Kinostar Arthaus

06.08. Stuttgart / Gloria EM Cinema

07.08. Berlin / Kant Kino

07.08. Berlin / Zoo Palast

08.08. Siegburg / Cineplex

08.08. Köln / Cinedom

10.08. Limburg / Cineplex

10.08. Aschaffenburg / Casino-Filmtheater

10.08. Darmstadt / Rex Kino

11.08. Dresden / Programmkino Ost

11.08. Dresden / Schauburg

12.08. Chemnitz / CineStar

12.08. Leipzig / Regina Palast

12.08. Leipzig / CineStar

13.08. Potsdam / UCI Luxe

13.08. Berlin / CinemaxX Potsdamer Platz

13.08. Berlin / Freiluftkino Friedrichshain

