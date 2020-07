Constantin Film

AFTER TRUTH startet am 3. September 2020 im Kino

Am 3. September startet mit AFTER TRUTH die lang ersehnte Fortsetzung des Überraschungshits AFTER PASSION, der 2019 über eine Million Besucher in die deutschen Kinos lockte. Basierend auf dem zweiten Buch der Bestseller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd erzählt AFTER TRUTH die leidenschaftliche Liebesgeschichte von Tessa und Hardin weiter. In den Hauptrollen überzeugen erneut die beiden Jung-Stars Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin sowie Dylan Sprouse, der als Tessas Arbeitskollege Trevor für neue Turbulenzen und jede Menge Eifersucht sorgt.

Freuen Sie sich auf große Emotionen, packende Leidenschaft und unerwartete Versuchungen in AFTER TRUTH - ab dem 3. September 2020 im Kino!

Inhalt: Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Seit sie die Wahrheit über ihn erfahren hat, fühlt sich Tessa (Josephine Langford) verraten und steht ganz alleine da. Ist er wirklich der tiefgründige, nachdenkliche Typ, in den sie sich verliebt hat oder war er die ganze Zeit über ein Fremder? Hardin (Hero Fiennes Tiffin) bittet Tessa um Verzeihung für alles, was zwischen ihnen passiert ist. Doch neben der Erinnerung an seine leidenschaftliche Liebe ist bei Tessa auch die Angst, wieder von ihm enttäuscht zu werden. Und mit Tessas Arbeitskollegen Trevor (Dylan Sprouse) liegt Eifersucht in der Luft. Kann Hardin sich ändern? Wird er sich ändern - aus Liebe?

AFTER TRUTH basiert auf dem zweiten Buch der Beststeller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd. Zunächst entwickelte sich die AFTER-Reihe auf der Fan-Fiction-Seite Wattpad zu einem Liebling der Leser und wurde dann zu einer Verlagssensation. Der Film bringt nun die jungen Shootingstars Josephine Langford ("Wolf Creek"), Hero Fiennes Tiffin ("Cleaning up"), Dylan Arnold ("Halloween") und Samuel Larson ("Glee") zurück auf die große Leinwand. Ebenfalls wieder mit dabei ist Selma Blair ("Anger Management", "Mom and Dad") als Tessas Mutter. Neu im Team ist Dylan Sprouse ("Banana Split", "Dismissed"), der als Trevor Matthews Tessa zusätzlich den Kopf verdreht. Die Autorin der Bestseller-Reihe, Anna Todd, ist auch als Produzentin mit an Bord und sorgt dafür, dass ihre Figuren buchgetreu zum Leben erweckt werden. Regie führt Roger Kumble ("Falling Inn Love", "Eiskalte Engel").

Kinostart: 3. September 2020 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse, Dylan Arnold, Samuel Larson, u.v.a.

Drehbuch: Mario Celaya, basierend auf dem Bestseller-Roman "After We Collided" von Anna Todd

Regie: Roger Kumble

Produzenten: Courtney Solomon, Mark Canton, Jennifer Gibgot, Anna Todd, Nicholas Chartierm Brian Pitt, Andrew Panay

