BEACH BUM - Ab 28. März 2019 im Kino

Sechs Jahre nach seinem Kulterfolg SPRING BREAKERS ist Harmony Korine zurück, mit dem durchgeknalltesten Film seiner 25-jährigen Karriere. In BEACH BUM lässt er seinem eigenen, verspielt subversiven und damit umso einprägsameren Humor freien Lauf. Matthew McConaughey (DALLAS BUYERS CLUB, WOLF OF WALLSTREET) ist die Hauptrolle des Schlitzohrs Moondog auf den Körper geschrieben: Nie war der Oscargewinner lässiger und attraktiver als in diesem rauschartigen Ritt durch die Keys von Florida. Mit von der Partie sind auch Isla Fisher (NOCTURNAL ANIMALS), Zac Efron (BAYWATCH, GREATEST SHOWMAN), Rap-Superstar Snoop Dogg, Jonah Hill (THE WOLF OF WALLSTREET) und Martin Lawrence (BAD BOYS).

Inhalt: Moondog (Matthew McConaughey) ist ein Lebenskünstler, wie er im Buche steht - ein vom Genie geküsster Poet, der seine Existenz in den entspannten Keys von Florida nur den Drogen und den Frauen widmet. Zu seinem Glück liebt seine schöne und wohlhabende Frau Minnie (Isla Fisher) ihren Moondog genau deshalb. Bis ein tragischer Unfall Minnie aus dem Leben reißt: In ihrem letzten Willen erklärt sie, dass Moondog seinen Anteil am stattlichen Erbe nur dann erhalten kann, wenn er sein seit Jahren geplantes neues Buch endlich vollendet. Startschuss für eine aberwitzige Suche nach Inspiration, die unseren Helden die verrücktesten Dinge erleben und schrägsten Typen treffen lässt...

KINOSTART: 28. März 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania Lavie Owen, Jimmy Buffett mit Zac Efron und Martin Lawrence Produzenten: John Lesher, Charles-Marie Antonioz, Mourad Belkeddar, Nicolas Lhermitte, Steve Golin Co-Produzent: Judd Allison Drehbuch: Harmony Korine Regie: Harmony Korine

