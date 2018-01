Sterlite Power erwirbt 28,4 %-Anteil an seinem Übertragungsinfrastrukturgeschäft von Standard Chartered Private Equity für 1.010 Crore INR

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Höchster Absolute Return in Indiens Strom- und Energieversorgungssektor

- Standard Chartered in guter Position für doppelte Rendite im kurzen Zeitraum von 3,5 Jahren

Sterlite Power hat einen 28,4 %-Anteil an seinem Übertragungsinfrastrukturgeschäft von Standard Chartered Private Equity (SCPE) erworben. Durch diese Übernahme ist Sterlite Power nun in vollständigem Besitz des Unternehmens. Sterlite Power hatte 2014 eine Investition in Höhe von 500 Crore INR von SCPE angeworben, was die erste private ausländische Investition in Indiens Übertagungssektor darstellte. Im Verlauf der letzten drei Jahre hat Sterlite Power sein Portfolio von drei Projekten in Indien auf 15 Projekte in ganz Indien und Brasilien erweitert und ist nun in 26 Staaten auf zwei Kontinenten präsent.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/558206/Sterlite_Power_Logo.jpg )

"Wir möchten uns beim Team von SCPE für ihr Vertrauen in uns bedanken und sind stolz, ihnen eine solch attraktive Kapitalrendite verschafft zu haben. Mit dieser Übernahme bekräftigen wir unsere Freue über die beispiellose Wachstumsmöglichkeit im Stromübertragungssektor. Unsere Erfolgsbilanz sowie unsere außergewöhnlichen Durchführungskompetenzen versetzen uns in die Lage, diese Möglichkeit gewinnbringend zu nutzen", so Pratik Agarwal, Group CEO, Sterlite Power.

Udai Dhawan, Managing Director, Standard Chartered Private Equity, Indien, kommentierte die erfolgreiche Investition mit den Worten: "Wir möchten Sterlite gerne für den Aufbau einer ausgezeichneten globalen Plattform für das Stromübetragungsgeschäft gratulieren. Während dieser Wachstumsreise haben wir mit Sterlite eine hervorragende Beziehung gepflegt und sind vom hochwertigen Management-Team des Unternehmens, den ausgezeichneten Durchführungskompetenzen und der lobenswerten Erfolgsbilanz im Bereich Corporate Governance beeindruckt. Wir wünschen Sterlite für sein Wachstumsvorhaben weiterhin Erfolg."

Informationen zu Sterlite Power

Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 10.000 km Stromkreis und 15.000 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, die Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netzwerke. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist ebenfalls Sponsor von IndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Treuhandfonds im Stromsektor ("InvIT"), der an der BSE und NSE notiert ist.

